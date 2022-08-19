طريقة عمل الزبيب من العنب بخطوات صحية.. اعمليه في الفرن أو تحت الشمس

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الزبيب من العنب، واحدة من الطرق التي تصدرت محركات البحث المختلفة على مواقع الإنترنت، إذ تلجأ العديد من ربات المنازل لإعداده في البيت من خلال أنواع العنب المختلفة، لتوفير تكلفة الشراء، وضمان تجفيفه بطريقة صحية وآمنة.

طريقة عمل الزبيب من العنب

يرصد «هُن» في السطور التالية، طرق عمل الزبيب من العنب، وفقًا لموقع «webmd».

طريقة عمل الزبيب من العنب، عن طريقة أشعة الشمس، إذ تتسبب حرارة الشمس عادًة، في تبخر الماء من العنب، وتسخين السكر.

المكونات:

العنب الأحمر الطازج.

صينية مسطحة.

قطعة قماش نظيفة.

الخطوات:

- قومي بغسل العنب وتنظيفه جيدًا، ثم تجفيفه بلطف.

- ضعي العنب على صينية مسطحة، ولا تضعي حبات العنب فوق بعضها البعض.

- غطي العنب باستخدام ورق النشاف.

- اتركيه لمدة 3 أيام تحت أشعة الشمس الساطعة.

طريقة عمل الزبيب من العنب بالفرن

مكونات طريقة عمل الزبيب من العنب في الفرن:

كمية من العنب الأحمر أو الأخضر الخالي من البذور.

صينية مسطحة.

فرن.

ورق نشاف.

طريقة تجفيف العنب بالفرن:

- اغسلي العنب جيدًا وجففيه.

- ضعي العنب على الصينية المسطحة.

- ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

- اتركي العنب حتى يجف ما يقارب 6 ساعات ثم اخرجيه من الفرن.

7 فوائد صحية لتناول الزبيب

ليك 7 فوائد صحية لتناول الزبيب، وفقًا لما ذكره موقع «دويتش فيله»، جاءت على النحو التالي:

1- تقوية الذاكرة:

يحسن الزبيب أداء المخ وتقوية الذاكرة، كما إنه يقي من مرض الزهايمر، لاحتوائه على مضادات للأكسدة، والمواد المعدنية وفيتامين «ب»، لتقوية الجهاز العصبي.

2- حماية القلب:

يحتوي الزبيب على مادة الـ«كاتيشين»، وهي من مضادات الأكسدة التي تساعد على الحد من الكوليسترول وتنظيم ضغط الدم والدورة الدموية.

3- التخلص من الإمساك:

يساعد الزبيب على تنظيف الأمعاء والتخلص من الإمساك، لاحتوائه على أحماض عضوية وعلى مادة البكتين.

4- علاج الحمى:

تعمل الأحماض العضوية الموجودة بالزبيب علاجًا للحمى وخفض درجة حرارة الجسم.

5- مصدر للطاقة:

يحتوي الزبيب على 70% من نسبة الفركتوز «سكر الفاكهة» ما يجعله مناسبا للأطفال وللرياضيين، ومساعدة مرضى الأنيميا لمدهم بالطاقة.

6- عيون مشرقة:

يحسن الزبيب قوة ضخ الدم للعين وحمايتها من الأكسدة.

7- تقوية العظام

يساعد الزبيب في تقوية العظام، إذ يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم والمغنسيوم، التي تساعد على تحسين حالة العظام والمفاصل.