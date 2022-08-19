شابة تبتكر ألعاب ورقية لعلاج إدمان السوشيال ميديا.. بتنشط الذاكرة وتلم العيلة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

6 ألعاب ورقية مبتكرة في صندوق، فكرة قدمتها شابة مصرية لتطوير مهارات الأطفال وعلاج إدمان السوشيال ميديا، من أجل إحداث توازن في الحياة بين التواصل الحقيقي والافتراضي، والحفاظ على التواصل مع الأطفال، بعدما رصدت المشكلة وحللتها وصممت الحل الذي يحافظ على الاتصال الاجتماعي ولمة العائلة، من خلال شركة لإنتاج الألعاب الورقية المتطورة التي تلبى احتياجات شباب العصر.

وقالت آيه السيد، صاحبة فكرة مشروع الألعاب الورقية، إنها قدمت 6 ألعاب ورقية في صندوق واحد، ويمكن استخدامها في اللعب بين الأبناء والآباء، متابعة: «حولنا بعض الألعاب من الأونلاين إلى كروت ورقية».

فكرة من أستاذ تتحول لمشروع مجتمعي

أوضحت آية، خلال استضافتها ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، على فضائية «DMC»، أن خلال دراستها في المرحلة الثانوية، كان أحد المعلمين يشرح لها مصطلحات واختصارات أجنبية بمعانيها غير المعتادة في القواميس، وهي عبارة عن تراكيب اجتماعية، متابعة: «الفكرة جت في دماغي وقررت أحولها للعبة مصرية باللغة العربية، وهنشتغل على ألعاب أجنبية كتير، بس بشكل مصري مختلف، بالإضافة للأفكار الجديدة».

الفكرة تتحول لشركة وتنتشر في الأسواق

أشارت صاحبة فكرة مشروع الألعاب الورقية، إلى أنها أسست شركتها وكونت فريقا من الشباب المبتكرين، الذين يعملون على ابتكار ألعاب ورقية جديدة تناسب احتياجات الشباب، موضحة أن عملاء الشركة أشادوا بمنتجاتها من الألعاب الورقية، لأن اللعبة الواحدة تتضمن عددا كبيرا من الألعاب وبنفس القيمة المادية: «التنوع عجب الناس جدا، وإن شاء الله نطور أكتر من كده».

العائلة حقل تجاربها الأول

كشفت آية: «لو متجمعين في لمة عائلية، ولعبنا هتساعدنا الألعاب في التواصل مع أهلنا، واكتشاف معلومات عن أصدقائنا تساعد في التواصل بيننا بشكل أكبر وأفضل، وتساعد على تنشيط الذاكرة بشكل أكبر، وبدأت التطبيق على عائلتي واختبار الألعاب بشكل عملي للتأكد من مدى نجاحها»، مضيفة أنه بمرور الوقت بدأ سوق عمل الشركة يتزايد، لأنها استخدمت المنهج العلمي في التفكير، وتحلم بأن تكون من أكبر منتجى الألعاب في مصر.