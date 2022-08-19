قائمة خضراوات مفيدة لمرضى السكري.. اعرف الكمية حسب درجة المرض

القاهرة - سمر حسين - صحة

خضراوات مفيدة لمرضى السكري، واحدة من الأمور الأكثر بحثًا بين أصحاب هذا، إذ تعمل الخضروات على ضبط مستويات السكر، واستقرار نسبته في الدم، وخفضه لدى المصابين بارتفاع حاد في مستوياته، فضلًا عن الوقاية من المضاعفات، التي يمكن أن يتعرض لها المريض، وعلى رأسها نقص فيتامين ب 12، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

خضراوات مفيدة لمرضى السكري

ينصح الأطباء، بمجموعة خضراوات مفيدة لمرضى السكري، يمكن جمعها في طبق من السلطة يوميًا، للحفاظ على نسبة السكر في الدم، والوقاية من خطر ارتفاعها.

ويؤكد الدكتور محمد الحوفي أستاذ العلوم الغذائية بجامعة عين شمس، أن نظام التغذية الخاص بمريض السكر، لا بد أن يعتمد على الخضروات المتنوعة والمفيدة، خاصة الورقية، وفقًا لنوع السكر المُصاب به، سواء كان من الدرجة الأولى أو الثانية.

ويوضح الحوفي، خلال حديثه لـ«هُن» أن أصحاب النوع الأول، هم من يعانون من عدم إفراز البنكرياس للأنسولين، وعليه لا بد من الاعتماد على الخضروات الغنية بالكربوهيدرات، على مدار 6 وجبات بين الوجبات الرئيسية والسناكس: «كل 15 جرام كربوهيدرات تعادل نقطة أنسولين».

ويشير إلى أن أصحاب النوع الثاني، يعانون من إفراز الأنسولين ببطء شديد، فلا يحتاج المريض للكربوهيدرات تماما، ناصحًا بتناول الخضروات الورقية الطازجة، مثل: الملوخية، والسبانخ، والكوسة، والطماطم.

خضراوات مفيدة لمرضى السكري

أوصى موقع «webmd» بقائمة خضراوات مفيدة لمرضى السكري، جاءت على النحو التالي:

• الخيار:

يحتوي على سعرات حرارية منخفضة ومحتوى عالي من الألياف، إذ يساعد على خفض نسبة السكر في الدم، لاحتوائه على هرمون تحتاجه خلايا بيتا لإنتاج الأنسولين.

• البروكلي:

يحتوي على مركب السلفورافان، ومن شأنه خفض نسبة السكر في الدم.

• السبانخ:

تحتوي على الفيتامينات، والألياف، والبروتين، والكاروتين، والمعادن المغذية لمرضى السكري.

وتضم قائمة الخضروات: اللفت - الفاصوليا - الفلفل الحار - الجزر - البطاطا الحلوة - القرنبيط - الطماطم - الكرنب - البامية