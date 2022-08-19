لقطات مؤثرة من خطوبة رجوة آل سيف وولي عهد الأردن.. دمعة فرح وقبلة لرأس الملك

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد لقطات مؤثرة من خطبة رجوة آل سيف، من ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، حيث ظهرت العروس خلال مراسم خطوبتها، وهي تبتسم وتبكي من شدة سعادتها، فضلًا عن قبلة من والدها، لرأس والده الملك عبدالله الثاني.

وأظهر مقطع فيديو مقطع فيديو خطوبة رجوة آل سيف خطيبة وولي العهد الأردني، لقطة مؤثرة،

خطوبة رجوة آل سيف وولي العهد الأردني

وتفاعل العديد من رواد موقع التغريدات القصيرة «تويتر» مع المقطع المؤثر الذي شهد فرحة رجوة آل سيف والأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وأبدوا تأثرهم بتلك اللحظات السعيدة التي جمعت بين العروسين.

مراسم قراءة الفاتحة والخطوبة

كانت العائلة الملكية الأردنية، احتفلت مؤخرًا بحفل خطوبة ولي العهد على رجوة آل سيف، إذ عقدت قراءة الفاتحة على الثنائي في بيت والد العروس رجوة بن خالد، داخل العاصمة السعودية الرياض، بحضور الملكة رانيا العبد لله، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بالإضافة إلى عدد كبير من أفراد أسرة آل سيف، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية.

تهنئة الديوان الملكي الهاشمي

قدم الديوان الملكي الهاشمي، تهنئة إلى الأمير حسين بن عبد الله على خطوبة ولي العهد على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز، إذ عبروا عن سعادتهم لخطوبة العروسين متمنين لهما حياة سعيدة وموفقة ومليئة بالهناء.

من هي رجوة رجوة آل سيف؟

يبرز «هن» أهم المعلومات عن رجوة آل سيف، خطيبة ولي العهد الأردني، خلال السطور التالية، وفقًا لموقع «هلا أخبار» الأردني.

- ولدت في 28 أبريل 1994 بالرياض.

- تعد الشقيقة الصغرى لثلاثة أبناء، وهم فيصل ونايف ودانا.

- أتمت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية.

- انتقلت إلى الولايات المتحدة للدراسة في كلية الهندسة المعمارية جامعة «سيراكيوز» في نيويورك.

- يعود أصل عائلة العروس، آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير بمنطقة نجد في وسط السعودية، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.

- ابنة السيدة عزة بنت نايف عبد العزيز أحمد السديري والسيد خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز.

- قرأت فاتحتها على الأمير الحسين ولي العهد ابن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يوم الأربعاء 17 أغسطس.