لماذا نشعر أن في شخص ما يراقبنا أثناء السير؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ربما داهمك شعورا بأن شخصا ما يراقبك، حتى لو لم تستطع رؤيته، ولكن كيف يمكننا تفسير هذه الظاهرة؟

فيما يلي، 4 أسباب تفسر ذلك الشعور، وفقًا لما ورد في موقع "brightside".

- يمكن لأدمغتنا معرفة ما إذا كان شخص ما ينظر إلينا:

إن المرء قادر على الشعور بما إذا كان شخص ما ينظر إليه مباشرة، حتى لو لم ير ذلك بوعي، وهو ما يمكن أن يفسر سبب شعورك بأنك تحت المراقبة.

- خطأ في التفسير:

الشيء الآخر الذي يجعل هذا الشعور يحدث بشكل متكرر، هو عندما تستدير ترى أن هناك شخصًا ما ينظر إليك بالفعل، على الرغم من أن هذا قد يبدو بمثابة تأكيد على وجود شخص ما يحدق طوال الوقت، إلا أن الشخص الذي نظر إليك ربما يكون فعل ذلك لمجرد أنك نظرت إليه فجأة، وهو نوع من التفسير الخاطئ.

- تلميح صغير يضعك في حالة تأهب:

الشعور بأنك مراقَب يمكن أن يكون ناتجًا عن دليل صغير، يمكن أن يكون شيئًا ما رأيته من زاوية عينك، أو صوتًا خافتًا قادمًا من مكان غير معروف، بالإضافة إلى أنك لا تستطيع رؤية ما وراء ظهرك يمكن أن يمنحك الانطباع بأن هناك شخصًا خلفك يراقب خطواتك، حتى لو لم يكن الأمر كذلك.

- إذا لم تكن متأكدًا، فربما تكون الإجابة "نعم":

وفقًا لدراسة من جامعة سيدني، عندما يتلقى الأشخاص إشارات بصرية محدودة حول بيئتهم، مثل: التواجد في مكان مظلم، أو إذا كانوا يرتدون نظارات شمسية، ولا يمكنهم تحديد ما يحدث بالضبط، هذا يجعلهم أكثر عرضة للاعتقاد بأنه يتم التحديق بهم، خاصة في الحالات التي يكونون فيها غير متأكدين.

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