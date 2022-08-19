ما هي الألوان التي تجلب لكِ الحظ بحسب كل برج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كل برج له لون معين يمكن أن يجلب له تأثيرات إيجابية، لذا إذا كنت ممن يهتمون بعلم الأبراج والفلك تعرف على الألوان التي تجلب لك الحظ حسب برجك، وفق ما أوضح موقع "timesofindia".

برج الحمل:

الأحمر هو لون مناسب بالنسبة لبرج الحمل، ويمثل هذا اللون الطاقة والنقاء، وتعتبر الألوان مثل الأبيض والأصفر مناسبة أيضًا بالنسبة لهم.

برج الثور:

يعتبر اللون الوردي والأبيض والأخضر ألوان الحظ بالنسبة لبرج الثور في جميع جوانب الحياة، ولا سيما في الأمور المتعلقة بالأموال، ولكن أيضا اللون الأخضر هو رمز الأناقة والمال ولون مناسب لهم .

برج الجوزاء:

اللون الأصفر الفاتح والأخضر من الألوان المفضلة لديهم، ويجلب الإيجابية والنجاح لحياتهم.

برج السرطان:

تحتاج روحهم الحساسة إلى ألوان دافئة مثل الأبيض والرمادي والفضي، وهذه الألوان تتماشى مع شخصيتهم الحساسة والمحبوبة.

برج الأسد:

ألوان الحظ التي تناسب مواليد هذا البرج هو اللون الذهبي والأرجواني والبرتقالي، وذلك تماشيا مع شخصيتهم الجريئة، لذا فإن هذه الألوان تعزز وجود أمام الآخرين.

برج العذراء:

اللون الأزرق والأخضر والأصفر والأبيض هي ألوان الحظ بالنسبة لهم.

برج الميزان:

الألوان الزاهية والمبهجة مثل الأبيض والأزرق الفاتح هي ألوان الحظ بالنسبة لهم.

برج العقرب:

الأبيض والأحمر وجميع درجات اللون البني هي ألوان الحظ بالنسبة لهم.

برج القوس:

الأصفر الداكن والبرتقالي مناسب بالنسبة لهم، والألوان الزرقاء أو الفيروزية يُعتقد أيضا أنها تحميهم الحسد.

برج الجدي:

اللون الأسود والأرجواني والبني الداكن والأخضر ألوان الحظ بالنسبة لبرج الجدي، لأن هذه الألوان تمنحهم نجاحًا ماديًا وتعزز شخصيتهم.

برج الدلو:

الألوان الزاهية مثل الأزرق الفاتح والأرجواني والأبيض تناسب مواليد الدلو، وتساعدهم في الحصول على الأفكار الإبداعية التي يبحثون عنها دائمًا.

برج الحوت:

تعتبر الألوان الأصفر والبرتقالي والوردي، ألوان الحظ بالنسبة لمواليد برج الحوت.

اقرأ أيضا:

فوائد أم أضرار؟.. إليك تأثير تناول الآيس كريم حال المعااناة من ألم الحلق

لا تتجاهلها.. 7 علامات في قدميك تشير إلى ارتفاع مستويات السكر بالدم

بسبب حضن.. موظفة تقاضي زميلها في العمل والمحكمة تأمر بتعويضها

استمتع بجمال مصر.. 9 أماكن ساحرة لا يعرفها الكثيرون

الكيلو بـ10 جنيهات.. طبيبة تحذر من تناول "الجمبري الكداب" لـ3 أسباب