"منزل كامل بـ19 جنيها".. 5 مدن العقارات فيها مجانا وبعضها بدولار واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تعاني بعض المدن من نقص عالمي في المساكن، ولكن لا يزال هناك الكثير من الطرق التي يمكنك من خلالها العثور على منازل رخيصة الثمن.

وفيما يلي نوضح لكم الأماكن التي يمكنك العثور بها على منزل مجانا أو بخصم كبير، وفق ما جاء في موقع "insider".

. في طوكيو المنازل مجانا:

تسير وتيرة الإنشاءات في طوكيو بجنون، ولكن المدينة ما زالت تكافح للتخلص من منازلها الخالية والمهجورة، وذكرت صحيفة Japan Times مؤخرًا أن أكثر من منزل من واحد من كل 10 منازل في طوكيو فارغ.

ويعود الأمر إلى تقلص عدد سكان اليابان، ما يعني قلة عدد المشترين.

لهذا السبب، تمنح العديد من العقارات مجاناً على قواعد البيانات على الإنترنت تسمى "بنوك آكيا"، في إشارة إلى الكلمة اليابانية التي تعني منزل فارغ، بينما يباع المنازل الأخرى مقابل 4 دولارات فقط.

. في نيوهافن، من يشتري منزلًا لأول مرة يحصل على خصومات كبيرة:

تقدم مدينة نيوهافن بولاية كونيتيكت، خصومات على السكن تصل إلى 42,500 دولار أمريكي لمشتري المنازل لأول مرة، بالإضافة إلى أنهم مؤهلون لتلقي ما يصل إلى 10000 آلاف دولار لتغطية تكاليف عملية البيع أو الدفعات الأولى على منازلهم.

ويأتي الدعم في شكل قرض بدون فائدة، ويحصل موظفو المدينة والمعلمون وضباط الشرطة ورجال الإطفاء وأفراد الجيش مبلغًا إضافيًا قدره 2500 دولار.

علاوة على ذلك، تمنح المدينة 30 ألف دولار لمن يقومون بتجديد منازلهم باستخدام تقنيات حديثة وموفرة للطاقة.

. بوفالو بنيويورك تبيع عقارات غير مرغوب فيها مقابل دولار واحد:

في بافالو، تعتبر العقارات المملوكة للمدينة التي لا يرغب أحد في شرائها ولا تقدم خدمة عامة مؤهلة لبرنامج Urban Homestead، إذ يقوم البرنامج ببيع العقارات مقابل 1 دولا فقط نحو 19 جنيها، بالإضافة إلى تكاليف البيع، ولكن هناك بعض المتطلبات الإضافية، بحيث يجب أن يبقى المشترون في المنزل لمدة ثلاث سنوات على الأقل وعليهم إصلاح أي مخالفات للوائح البناء خلال 18 شهرًا.

وفي حين تبدو الصفقة رخيصة للوهلة الأولى، إلا أن تجديد منزل مهجور قد يكون باهظ الثمن.

. حوافز سكنية بقيمة 5000 أو 10 آلاف دولار في بالتيمور:

يقدم برنامج حوافز امتلاك المنازل في بالتيمور عددًا من الخصومات للسكان المحليين، ويتضمن 5000 دولار لمشتري المنازل لأول مرة الذين يحصلون على أقل من 80٪ من متوسطدخل المنطقة وحافز قدره 5000 دولار لموظفي المدينة.

وتختار المدينة مرتين في السنة 30 شخصًا لتلقي 5000 دولار كحوافز إسكان، وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون العيش بالقرب من أماكن العمل، فإن المدينة ستوفر أيضًا مساهمات أصاحب العمل في الإسكان التي تصل إلى 2500 دولار، أما أكبر دعم يأتي دعم يقدمه البرنامج فهو 10000 آلاف دولار للمقيمين الذين يشترون منزلًا شاغرا.

. منازل في غاري مقابل دولار واحد فقط:

أعلنت مدينة غاري بولاية إنديانا عن بيع ثمانية منازل من خلال برنامج الدولار الواحد، ويحتوي موقعهم على الإنترنت الآن على 12 عقارًا، على الرغم من مظهرها المتدهور يبدو أنه جاهزا للتجديد.

ولشراء المنازل بدولار واحد، يجب على المتقدمين الموافقة على إعادة تأهيل وترميم العقار في غضون عام واحد من شرائه والبقاء فيه لمدة خمس سنوات على الأقل.

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