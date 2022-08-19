طبيب مصري ينقذ فتاة إماراتية بجراحة نادرة بالعمود الفقري.. رفضها الأطباء الألمان

القاهرة - سمر حسين - صحة

جراحة نادرة من نوعها، أجراها الطبيب المصري هاني عبد الجواد، استشاري جراحة العمود الفقري للأطفال والكبار، أعاد بها الأمل والحياة لفتاة إمارتية تبلغ من العمر 18 عامًا تدعي «هند»، بعدما أكد الأطباء الألمان لأسرتها صعوبة إجراء عملية لها، نظرًا لمعاناتها من اعوجاج شديد في عمودها الفقري.

رفض الأطباء الألمان اجراء الجراحة

استطاع الطبيب المصري، أن يُطمئن الفتاة الإماراتية قبل إجراء العملية، رغم خوفه الشديد بسبب تأخر حالتها، إذ بدأ حديثه مع «الوطن»، موضحا: «هند كانت تعاني من اعوجاج وتحدب بالعمود الفقري، بما كان يؤثر على وظائف التنفس، وأهلها طرقوا أبواب 14 مستشفى في الإمارات، وعدد من المستشفيات في أمريكا، وأخيرًا أكد لهم الأطباء الألمان أن إجراء العملية لها سيؤدي لموتها، أو استكمال بقية حياتها مشلولة على كرسي متحرك».

عبد الجواد: حالة هند تعتبر الأخطر

رغم تأخر حالة «هند» وتأكيد العديد من الأطباء صعوبة إجراء العملية، ظل الأمل يرافق أسرتها، حتى تواصلوا مع الدكتور هاني عبد الجواد، عندما علموا قيامه بعمليات جراحية خطيرة في العمود الفقري، إذ يقول: «الفتاة كانت متمسكه بالأمل، فبدأنا طريق الأخذ بالأسباب»، مضيفا أن حالة «هند» تعتبر أخطر الحالات التي أجرى لها عملية.

نجاح العملية بنسبة 100%

«بعد ما فتحت الجرح، ملقتش العمود الفقري، وفكرت أقفل الجرح تاني»، إلا أن وجود الأمل وثقته في عون الله، جعله يستكمل العملية -حسب قوله-، واصفًا ساعات الجراحة بالأصعب على الإطلاق، ليتفاجأ هو وأهل الفتاة الإماراتية بنجاح العملية بنسبة 100%، وقدرتها على حركة ساقيها مباشرة، دون الحاجة لدخول العناية المركزة.

بعد إفاقة «هند» من العملية نست الألم الناتج عن الجراحة، وظلت تبكي كثيرًا من السعادة، إذ لم تصدق هي وأسرتها أن لحظة التخلص من اعوعاج عمودها الفقري ستأتي يومًا، حسبما وصف الدكتور عبد الجواد في حديثه، لتبدأ بعد أيام قليلة من إجراء العملية ممارسة حياتها بشكل طبيعي: «كل الدنيا قالت هند هتموت أو يحصلها شلل لكن ربك لما يريد».