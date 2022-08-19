طريقة عمل عصير المانجو.. 5 وصفات بنكهات مختلفة وسريعة التحضير

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل عصير المانجو، ضمن الوصفات الأكثر بحثًا على محركات البحث تلك الفترة من العام، إذ تلجأ ربات المنازل إلى استغلال كميات المانجو الموجودة بالمنزل في موسم الصيف، والتنويع في طريقة تناولها، خاصة من ارتفاع أسعار عصائر المانجو بنكهاتها المختلفة والمميزة بالمطاعم والكافيهات.

طريقة عمل عصير المانجو

يستعرض «هُن» في السطور التالية، طريقة عمل عصير المانجو، على خطى الشيف زينب مصطفى، في برنامجها «بالصحة والراحة»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة»، بعدة نكهات مختلفة ومميزة تشبه المُقدمة بالمحلات الكُبرى.

• المكونات:

- 3 أكواب مانجو مكعبات.

- سكر أو عسل أبيض.

- ثلج.

- ربع كوب مياء مُثلج.

• الخطوات:

- في البداية اخلطي مكعبات المانجو مع المياة، حتى تمتزج جيدًا.

- ضيفي الثلج المجروش، وحليها بالسكر أو العسل الأبيض.

- استمري في المزج، حتى تحصلين على عصير المانجو المطلوب.

وصفة إعداد عصير المانجو بالفواكه

• المقادير:

- 3 أكواب مكعبات مانجو.

- 2 ثمرة كمثرى مكعبات.

- 2 موزة حلقات.

- سكر أو عسل أبيض للتحلية حسب الرغبة.

- كوب فراولة مكعبات.

- ربع لتر لبن بيوريه.

- فراولة.

• طريقة التحضير:

- في البداية ضعي بيوريه الفراولة في أكواب التقديم.

- احضري بقية المكونات السابقة، واخلطيها في الخلاط الكهربائي.

- صبي الخليط بعد امتزاجه، في الأكواب مع البيوريه.

- زينيه وقدميه.

خطوات تحضير عصير المانجو بالزبادي

• المقادير:

- زبادي.

- عسل.

- مانجو.

- لبن.

- ريحان للتزيين.

• طريقة عمل عصير المانجو بالزبادي:

- احضري الخلاط الكهربائي، واخلطي المانجو مع الزبادي والعسل.

- زيني العصير بالريحان وقدميه.

طريقة عمل عصير المانجو بالخوخ

• المقادير:

- خوخ.

- مانجو.

- فراولة.

- نصف عصير نصف ليمونة.

• الخطوات:

- في الخلاط الكهربائي، اخلطي الفراولة مع المانجو والخوخ جيدًا.

- ضيفي نصف ليمونة للخليط السابق، واعصريها لتحافظي على لونه، وقدميه باردًا.

وصفة عصير مانجو بالأناناس

• المقادير:

- مانجو.

- شرائح أناناس.

- شربات فراولة.

- لبن.

- سكر.

• طريقة عمل عصير المانجو بالأناناس:

- اخلطي جميع المكونات السابق ذكرها بالخلاط الكهربائي حتى تمتزج جيدًا.

- قدميه باردًا.