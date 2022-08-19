"لو مدخن".. 8 أطعمة تنقذك من أمراض الرئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يستنشق مدخنو السجائر التبغ الممزوج بجزيئات الهباء والنيكوتين، وهذا الخليط يشق طريقه إلى عمق الرئتين، وفي الرئتين يتم امتصاص هذه المكونات الضارة في مجرى الدم.

ويساهم التدخين في مجموعة من أمراض السرطان والقلب ويسبب القرحة وهشاشة العظام والسكتة الدماغية وانتفاخ الرئة.

وفي حين أن الإقلاع عن التدخين هو الخيار الأكثر صحة، ولكن إذا لم تكن مستعدًا لذلك، يمكنك بذل قصارى جهدك لتقليل الضرر الذي يلحق بجسمك من خلال تناول الأطعمة التي تثبت أنها مفيدة لرئتي المدخنين، وفق ما أورد موقع "timesofindia".

- الطماطم والتفاح:

تشير دراسة على 650 بالغًا بريطانيًا وأوروبيًا إلى أن الوجبات الغذائية الغنية بالطماطم والفواكه، وخاصة التفاح، تسرع من التئام الرئتين المتضررة بسبب الدخان.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من ثمرتين من الطماطم أو أكثر من ثلاث حصص من الفاكهة الطازجة يوميًا، وخاصة التفاح، يعانون من انخفاض أبطأ في وظائف الرئة مقارنة بأولئك الذين تناولوا أقل من ثمرة طماطم واحدة أو أقل من حصة واحدة من الفاكهة في اليوم.

ووجد بحث آخر نُشر على الإنترنت في مجلة Thorax، أن الأشخاص الذين يتناولون خمسة أجزاء أو أكثر من الفاكهة والخضروات يوميًا كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، وفي كل مرة يتم فيها تناول وجبة إضافية من الفاكهة أو الخضروات أدى ذلك إلى انخفاض خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن بنسبة أربعة في المائة لدى المدخنين السابقين وانخفاض خطر الإصابة بنسبة ثمانية في المائة لدى المدخنين الحاليين.

- الشاي الأخضر:

الشاي الأخضر يحتوي على نسبة عالية من الكاتيكين وهو فعال مثل الطماطم والتفاح في إبطاء انخفاض قدرة الرئة التي تأتي مع تقدم العمر والتي تتفاقم بسبب التدخين.

بالإضافة إلى أن الكاتيكين مركبات تساعد في تنظيم ضغط الدم وزيادة فقدان الوزن وحماية الدماغ من الأمراض، ويمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر أن تكسر وتزيل رواسب المخاط في الرئتين,

علاوة على ذلك فإن الشاي الأخضر غني أيضًا بخصائصه المضادة للميكروبات التي تساعد في تحسين صحة الرئة.

- الكركم:

يحتوي الكركم على خصائص قوية مضادة للالتهابات، ما يجعله فعالاً في تخفيف الضرر الذي يلحق بالرئتين عن طريق التدخين.

والكركمين الموجود في الكركم هو الذي يمنحه خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للسرطان والتي تحمي الرئتين من التلف الناتج عن النيكوتين.

ويتسبب دخان السجائر في حدوث التهاب وانسداد في مجرى الهواء، ولكن يحمي الكركمين من تطور مثل هذه الأمراض الالتهابية في الرئة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن، ويحمي أيضا الرئة من المواد المسرطنة الموجودة في دخان السجائر ويمنع تطور سرطان الرئة، والأعضاء الأخرى من السمية الناتجة عن التدخين وتلف الحمض النووي الناجم عن النيكوتين.

- الزنجبيل:

الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات تساعد على إزالة السموم من الجهاز التنفسي، ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن بما في ذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم وبيتا كاروتين والزنك.

ومن المعروف أيضًا أن بعض مستخلصات الزنجبيل تقتل خلايا سرطان الرئة، ويمكنك إضافة الزنجبيل إلى العديد من الأطباق كعشب أو تناوله على شكل شاي الزنجبيل.

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