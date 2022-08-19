منها "السايس".. 5 وظائف لن يؤثر اختفائها على شيء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

هناك بعض الوظائف لا يمكن الاستغناء عنها، إذا إن توقفها يعني أزمات كبيرة مثلا الطب والهندسة والتعليم مثلا، غير إن هناك وظائف أخرى إن اختفت لن تُحدث أي تأثير أو خلل، نستعرضها لكم وفق ما نقل موقعي "theguardian" و"ideas.ted".

- حاشية الملك

ظهرت هذه الوظيفة منذ أقدم العصور بغرض التباهي، وتشمل عددا ضخما يتبع الملك وموكبه دون القيام بوظيفة محددة، وذلك بغرض تعظيم الملك وتبجيله وإعطائه أهمية وقدر.

- عامل الأسانسير

تتشكل وظيفته في الجلوس بالأسانسير والضغط على الزر فقط، توجد بالشركات الكبيرة والعمارات الفارهة، وذلك بغرض أيضا التباهي والأهمية.

- موظف السينما

تتلخص وظيفته في مساعدة الشخص بالجلوس في الكرسي المخصص له، بالرغم من ترقيم الكراسي، وكذلك ترقيم التذاكر.

- السايس

رجل نصّب نفسه في الشوارع بوصف مكان لركن السيارة، وتخصيص وتقسيم الشوارع العامة وتوزيع الركنات على أصحاب السيارات بمقابل مادي.

على الرغم من تضاؤل أهمية هذه الوظائف إلا أن مرتبات أصحابها تكون رمزية وقليلة، ولكن هناك شغلانات بمرتبات مرتفعة ومكانة اجتماعية متميزة.

- مراقب العمال

شخص تتلخص وظيفته في مراقبة العمال دون المشاركة بالعمل، لإعطاء أعلى كفاءة للعمل، يقتصر دورهم على المراقبة والملاحظة فقط، وهو وسيط بين المدير المباشر والعمال.

وتدرج الوظائف البينية بين المدير والعمال ووجود عدة مدراء وسيطين ذلك شجع على نظام البيروقراطية.

وحسب ما ذكر ديفيد جرابير في كتابة عن "الشغلانات عديمة الفائدة"، أن هذه الوظائف تؤثر سلبا على حالة أصحابها النفسية، ولكنهم يضطرون لامتهانها لحاجتهم المادية.

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