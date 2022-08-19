حكاية فيديو لرجل يسحب سمكة قرش إلى الشاطئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر رجلًا يسحب سمكة قرش إلى أحد الشواطئ في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة.

ويُظهر الفيديو رجلًا يسحب سمكة القرش من ذيلها، بينما تحاول السمكة العودة إلى الماء، وفق ما أورد موقع "indiatimes"

وقالت الشاهدة إميلي موراي لصحيفة نيويورك بوست: "كان الرجل يصطاد وأمسك بسمكة القرش عن طريق الصدفة، فهو كان يحاول فكها وإرجاعها إلى الماء.

في الفيديو يمكن رؤية الصياد واقفًا على الشاطئ يحاول سحب القرش خارج المياه، بينما تظهر صورة لاحقة تمت مشاركتها على الإنترنت، الرجل وهو يتلقى المساعدة من شخص ثان وهو يسحب القرش المفترس إلى الرمال، من أجل تحريره فكه وإطلاقه مرة أخرى إلى الماء.

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