بعد انتشار فيديوهات له.. اعرف سعر كيلو الأخطبوط وما يحدث لجسمك عند تناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - انتشر مؤخرا مقاطع فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي، للعديد من الأشخاص الذين يتناولون الأخطبوط بشراهة ويتحدثون عن جمال مذاقه.

وأصبحت بعض المطاعم المصرية تُقدم وجبة الأخطبوط، فضلاً عن أنه بعض المتاجر الكبرى تبيع الكيلو منه بـ150 جنيها، الأمر الذي دفعنا للبحث عن ما يحدث للجسم عن تناوله؟

- يساعد في إنقاص الوزن

الأخطبوط غني بالفيتامينات والمعادن، كما أنه منخفض الدهون، ما يجعله مصدرًا رائعًا للبروتين الكامل للأشخاص الذين يحاولون التحكم في وزنهم، وذلك مما ورد في موقع "webmed".

- مفيد لصحة القلب

الأخطبوط هو مصدر ممتاز لأحماض أوميجا 3 الدهنية، والدهون الجيدة المرتبطة بمجموعة من الفوائد الصحية للقلب، كما يمكن لأوميجا 3 أن تخفض ضغط الدم وتبطئ تراكم الترسبات في الشرايين، مما يقلل من الضغط على القلب.

ويقلل من الدهون الثلاثية في الدم التي تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية وأمراض القلب، ويساعد في التقليل من خطر الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب.

ويحتوي الأخطبوط أيضًا على التورين، وهو حمض أميني يخفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

- يحارب مرض السرطان

وُجدت الأبحاث أن التوراين الموجود في الأخطبوط له تأثيرات مضادة للسرطان وللفيروسات، كما أنه يحارب الالتهاب في الجسم ويعمل كمضاد للأكسدة، ويحمي الخلايا من التلف المرتبط بالسرطان.

ويحتوي أيضًا على مستويات عالية من مضادات الأكسدة الأخرى التي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان، مثل السيلينيوم وفيتامين ب 12 وحمض الفوليك.

- يمنع الإصابة بمرض ألزهايمر

يحتوي الأخطبوط على المغنيسيوم، وهو معدن لا يحصل الكثير من الناس على ما يكفي منه في نظامهم الغذائي، ووجدت الأبحاث أنه يدعم نشاط الدماغ الصحي والذاكرة وعمليات التعلم.

ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المعرفية مثل الخرف أو الزهايمر.

- يخفف الاكتئاب

أكد الأطباء أن اثنين من أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأخطبوط، وهما حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA)، يمنعان ويعالجان الاكتئاب واضطرابات المزاج الأخرى.

أما عن أضراره فهي كالآتي:

- مليء بالصوديوم

الصوديوم الموجود في الطعام ضروري لوظيفة الجهاز العصبي بشكل صحي، ولكنه قد يساهم في مشاكل القلب عند تناوله بكميات زائدة.

ويحتوي الأخطبوط على نسبة عالية من الصوديوم، لذا تأكد من تناوله باعتدال.

- حساسية المحار

يعاني بعض الأشخاص من عدم تحمل البروتينات الموجودة في المأكولات البحرية، إذا كنت تعاني من حساسية تجاه أنواع من المحار، مثل المحار أو الجمبري فعليك أيضًا تجنب الأخطبوط.

- ملي بالمعادن الثقيلة

وجدت الدراسات وجود معادن ثقيلة في أنسجة الأخطبوط، بما في ذلك السموم مثل الرصاص، في حين أن مستويات هذه السموم أقل من المعايير المحددة للسلامة لدى البشر، فإن استهلاك الكثير منها أو غيرها من الأسماك يؤدي إلى مشاكل صحية.

- لا ينصح به للحوامل

توصي الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد بأن تحد النساء الحوامل أو المرضعات من تناول الاخطبوط، فهو غير أمن على صحة الطفل.

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