مهمة إنسانية بمالي.. «هاجر» تشارك في تعليم المواطنين وتشجع الفتيات على العمل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تخرجت هاجر عاشور في كلية حاسبات ومعلومات، وتم قبولها في برنامج تطوع الاتحاد الأفريقي، ثم تسلمت عملها في إحدى المؤسسات التابعة للاتحاد والمتخصصة في اللغات الأفريقية، لمساعدة شعوب بعض الدول، ومنها مالي، التي عاشت فيها ما يقرب من عامين، لتحسين مستوى تعليمهم، خاصة أن اللغة الرسمية في تلك الدولة هي الفرنسية التي ورثوها عن الاستعمار.

بداية تطوعها في الاتحاد الإفريقي

«كل سنة الاتحاد الأفريقي بيعمل برنامج تطوع للشباب الأفارقة لخدمة قارتهم وعشان ياخدوا خبرة على المستوى الإقليمى» بحسب «هاجر»، مؤكدة أن دورها ترجمة المناهج الفرنسية للغة المحلية التي يتحدث بها أهل البلد لتعلم القراءة والكتابة، فضلاً عن تعليم بعضهم اللغة العربية والإنجليزية بعيداً عن عملها الأساس كجانب إنساني قررت تقديمه للأهالي الذين أحسنوا ضيافتها: «شعب مالي جميل وخلوق ومن أطيب شعوب الأرض وبيتحلى بكل القيم الإنسانية اللي تخليك مبسوط وسعيد إنك عايش وسطيه عشان كده لم أدّخر جهداً في إني أساعدهم على المستوى الشخصي».

تقول إن اللغة المحلية الأكثر انتشارا هناك هي «المبمارا»، ولكن رغم ذلك جميع المؤسسات الرسمية والتعليم والوزارات تعتمد اللغة الفرنسية وبالتالي هناك عدد كبير من عامة الشعب يصعب عليهم إتقانها، وإن تحدثوا بها يعجزون عن كتابتها: «فكان لازم ندوّر على طريقة نخليهم يتعلموا بيها ومايتخلفوش عن التعليم وهي ترجمة المناهج بلغتهم».

حكاية «هاجر» وتجربتها المميزة في مالي

تحكى أن تجربتها كانت مميزة على كافة المستويات، إذ تعلمت الكثير هناك وزادت خبرتها على المستوى العملى والإنساني: «كان شيء عظيم إني أتعامل مع ناس من خلفيات مختلفة وكان بينا احترام متبادل للعادات والتقاليد واستمتعت بتجربتى عموماً رغم الصعوبات اللي واجهتني»، لافتة إلى أنها استطاعت مساعدة الفتيات في التغلب على مخاوفهن من بعض المجالات التي يسيطر عليها الرجال: «فيه ستات بيحسوا إنهم مش كويسين كفاية بنعلمهم يواجهوا مخاوفهم ويطوروا من نفسهم ويشتغلوا المهن اللي نفسهم فيها».