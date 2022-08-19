5 أسباب تجعلك لا تشرب الماء المثلج في الطقس الحار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعد شرب الماء من أكثر الطرق أمانًا للحفاظ على درجات حرارة الجسم أثناء أيام الطقس الحار، لذا يوصي الخبراء بتناول لترين يوميًا.

لكن يتناول كثيرون أكواب الماء بالثلج اعتقادًا أن ذلك سيمنحهم الترطيب المناسب، دون إدراك أن هذا يكون له عواقب صحية وخيمة، وفقًا لموقع "food.ndtv".

1. صعوبة الهضم:

يسبب استهلاك الماء البارد في تقلص الأوعية الدموية، وبالتالي صعوبة الهضم، كما أنه يعيق امتصاص العناصر الغذائية أثناء الهضم.

2. التهاب الحلق:

يؤدي شرب الماء المثلج، خاصة بعد الأكل، إلى تراكم المخاط الزائد (الغشاء المخاطي في الجهاز التنفسي)، والذي يشكل الطبقة الواقية من الجهاز التنفسي، ما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الحلق وانسداد الأنف.

3. يمنع تكسير الدهون:

يجعل من الصعب على جسمك تكسير الدهون غير المرغوب فيها في جسمك، لذا يوصي بتجنب الماء المثلج.

4. يقلل من معدل ضربات القلب:

الماء المثلج قد يلعب دورًا في خفض معدل ضربات القلب، نظرًا لأنه يحفز العصب المبهم، هذا العصب جزء مهم من الجهاز العصبي المستقل للجسم.

5. صدمة للجسم:

كما أنه لا ينصح بتناول الماء المثلج بعد التمرين، يأتي كصدمة للجسم، لأن عدم تطابق درجات الحرارة قد يؤثر سلبًا على جهازك الهضمي، بالإضافة إلى ذلك، لا يستطيع جسمك امتصاصه.

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