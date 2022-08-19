منها فيديو فاضح لعروسة.. أغرب 4 مواقف في حفلات الزفاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رويدا أشرف

"ليلة العُمر" تنتظرها جميع الفتيات، وتحلم أن تمر بأجواء رائعة لا تُنسى، غير إن هناك بعض المواقف الغريبة التي تقلب الليلة رأسا على عقب.

فيديو فاضح

من بين أغرب مواقف حفلات الزفاف، هو ما فعله عريس في الصين بعرضه مقطع فيديو فاضح لعروسه خلال حفل زفافهما أمام الحضور، على شاشات العرض الكبيرة بقاعة الحفل.

وانتهى حفل الزفاف بشكل درامي، إذ أظهر الفيديو العروس وهي تقيم علاقة غرامية مع زوج أختها الحامل، ووفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

وأصيب ضيوف حفل الزفاف بحالة من الصدمة والفزع عندما شاهدوا الفيديو الذي عُرض على حائط قاعة الاستقبال.

وأشار الموقع إلى أن العروس لم تبد أي ندم بعد فضح علاقتها المزعومة، وبدلا من ذلك، ألقت باقة الزهور على العريس.

"من غير عريس وعروسة"

وفي أمر فريد من نوعه، شهدت قرية في الهند واقعة غريبة للغاية، بعدما أقيمت مراسم حفل زفاف دون العريس والعروسة، بهدف إحياء عادة قديمة اعتادها السكان في هذه البلدة.

حفل الزفاف الذي ظهر فيه عائلتان، في قرية داكشينا كانادا، كان لعروسين فارقا الحياة قبل نحو 30 عاما، لإحياء عادة قديمة في البلد، وفقا لما جاء في موقع INDIA.

وتجرى العادة في هذه القرية بإجراء العرس من أفراد عائلة المتوفى، ويشمل جميع الإجراءات المشابهة لحفل الزفاف العادي، ثم تذهب العائلتان إلى منزل بعضهما من أجل الخطوبة، وهناك موكب زواج، وحفل متكامل.

وأثار فيديو حفل الزفاف الذي نشره اليوتيوبر الهندي آني آرون، عبر صفحته في موقع "تويتر"، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

عروسة تصفع عريسها

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو على "إنستجرام"، لعروس تصفع عريسها على وجهه خلال حفل زفافهما في الهند، ما أثار حالة من الذهول والدهشة.

وأظهر مقطع الفيديو العروسين أثناء فقرة تناول الطعام، العروس تضع يدها محمولة ببعض الحلوى نحو وجه العريس وهو يغلق فمه ولا يترك لها أي خيار سوى استخدام القوة لتناولها، وعندما مد العريس يده تصرفت العروس أيضًا بنفس الطريقة، ولكن عندما أطعمها جبراً، صفعته بشدة تاركة الجميع في حالة صدمة، وفق ما أورد موقع "indiatimes".

تفاعل كثيرون على رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مقطع الفيديو، وأعرب كثيرون عن دهشتهم بينما علق آخرون برموز تعبيرية ضاحكة.

ولم يعرف الناس سبب حدوث ذلك، لكن أفراد أسرة العريس قالوا إن العروس لا تحب زوجها.

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حركة غريبة من العروسة

وحالة من الجدل أثارتها عروس تركية خلال حفل زفافها، بعدما قدمت فقرة استعراضية مع عريسها أمام الحضور، يث أقدمت العروس على طرح ‏العريس أرضا في 4 حركات رياضية متنوعة، فبل أن يوقعا على عقد الزواج.

وأحدثت الواقعة ضجة كبيرة بسبب غرابة حدوث حركات استعراضية بتلك الطريقة أثناء مناسبات الزواج.

والعروسان التركيان حاصلان على الحزام الأسود في لعبة الجودو في دنيزلي.ودخل العروسان طلحة أنيس أريوغلو (23 عاما) وعمران شابال (23 عاما) في مدينة دنيزلي متروبوليتان بيليسبور إلى القاعة مرتدين ملابس الجودو، فوق ملابس الزفاف قبل أن يقوما بمباراة استعراضية قبل الزفاف، حيث أقدمت العروس على طرح ‏العريس أرضا.

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