"راح الحمام رجع ملقهاش".. عروسة تسرق خطيبها وتهرب من المطار قبل سفرهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

أصيب عريس بالذهول بعد أن تخلت عنه خطيبته في مطار هيثرو غرب العاصمة البريطانية لندن، إذ أخذت جميع أمتعته و6000 آلاف دولار وهربت، وفق ما أورد موقع "indiatimes".

وقع الحادث بعد يوم واحد فقط من الخطوبة، وكانا يسافران إلى روما للزواج، وكلاهما في الأربعينيات من عمرهما.

وأثناء انتظار الصعود إلى رحلتهما إلى إيطاليا، اختفت العروس مع جميع أمتعة خطيبها عندما ذهب إلى المرحاض، ومن الواضح أن الرجل، الذي أصيب بالصدمة والدهشة، اتصل بالشرطة وأبلغ عن الأشياء المفقودة والمبلغ المالي.

ووفقا للتقارير، تجري الشرطة تحقيقا، ومع ذلك لم يحددوا بعد ما إذا كانت المرأة المعنية قد فرت من المطار أو صعدت إلى طائرة تحمل الأموال المسروقة.

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