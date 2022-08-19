«بلال» ينقذ سيدتين من الغرق بكورنيش النيل في الأقصر: «ربنا ألهمني»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

في لفته إنسانية، أقدم شاب ثلاثيني بمحافظة الأقصر، على إنقاذ سيدتين من الغرق بعد أن سقطتا من على كورنيش النيل بالأقصر، حيث فوجئ جميع المتواجدين بصوت عالي من إحدى أخوات السيدتين، تطلب إنقاذ شقيقتيها من الغرق بعد أن شارفتا على لفظ أنفاسهما الأخيرة.

شهامة ابن الأقصر تنقذ سيدتين من الموت

كان بلال أبوالشيخ ابن محافظة الأقصر، يتواجد في ذلك اليوم على كورنيش النيل وينتظر الذهاب لحضور فرح أقاربه: «في اليوم ده أنا كنت عندي فرح بنت خالي، والقاعة كانت قريبة من الكورنيش، فقولت هروح أقعد شوية على الكورنيش لغاية لما الفرح يخلص» بحسب ما رواه صاحب الـ33 عامًا لـ«الوطن»، لافتًا إلى أنه في أثناء تواجده على الكورنيش، سمع صوتًا مرتفعًا يطلب النجاة: «فجأة سمعت صوت ست بتصرخ وتقول الحقوا أختي».

لم يتردد الشاب الثلاثيني بالنزول في البحر وإنقاذ السيدتين من الغرق، رغم أنه لديه مخاوف من مياه البحر: «أنا بخاف من البحر بس لما سمعت صوت الست طبعًا مترددتش ثانية ونزلت»، بحسب «بلال»، مشيرًا إلى أنه في البداية، طلب الأهالي من السيدات أن تقول الشهادة كنوع من الاستسلام: «في ناس في الأول خافوا ينزلوا البحر، وقالولهم يتشاهدوا اللي هو لا مفر من الموت وهتموتوا».

شعور الشاب الثلاثيني بعد إنقاذ السيدتين

حالة من الفرحة سيطرت على الشاب بعد تمكنه من إنقاذ السيدتين، كما دعت له السيدتان بكثرة: «أنا طبعا كنت فرحان إني قدرت أنقذهم، وربنا ألهمني ليهم وعملت اللي عليا، وهما فضلوا يشكروني ويقولوا ليا أنت أنقذتنا من الموت وشكرا ليك»، متمنيًا أن يستطيع إنقاذ الكثير من الأشخاص، موجهًا رسالة للشباب: «بقول للشباب أوعى تتردد في يوم أنك تعمل الخير، وربنا سبحانه وتعالى بيسترها معانا في كل لحظة».