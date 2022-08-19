إتيكيت المبيت عند الأقارب والأصدقاء.. «أقصى مدة 3 أيام ولازم تدخل هدية»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يمكن أن تستدعي الظروف أن يضطر الشخص للمبيت خارج منزله، في المناسبات المختلفة سواء العزاءات والأفراح، أو جلسات السمر بين الأصدقاء لوقت متأخر، أو نتيجة السفر من محافظة لآخرى لحضور مناسبة ما، فيتعذر على الشخص حجز غرفة في أحد الفنادق، نظرًا للمبالغ الكثيرة التي يمكن دفعها، ليكون الحل الأمثل هو المبيت عند المقربين.

إتيكيت المبيت عند الأصدقاء أو الأقارب

ربما يجهل البعض فنون الإتيكيت والتعامل الصحيح عند المبيت عند شخص ما بإختلاف درجة قربه، سواء صديقًا حميمًا أو أقارب، لعدة أيام، وحددت إيمان عفيفي، خبيرة الإتيكيت والعناية بالمظهر، لـ«هُن»، ما يجب فعله أثناء المبيت لأيام خارج المنزل، إذ تقول: «تعتبر النقطة الأهم ألا تطول المدة عن يومين أو 3، حتى لا تشعر الأسرة بالإحراج وعدم أخذ راحتها داخل المنزل، خاصة إذا كان لديها أبناء، فإذا كانت الضيفة فتاة، يجد الشاب نفسه حبيسًا داخل غرفته لا يستطع الخروج منها حتى يترك مساحة للضيفة للتعامل، وأحيانًا أخرى تجده يقضي يومه بأكمله خارج المنزل أو يضطر هو للمبيت عند أحد من الزملاء والأصدقاء، وهو الامر ذاته مع الفتاة التي يستقبل شقيقها واحدًا من الأصدقاء داخل المنزل، كما يجب إحضار هدية بسيطة مثل مشروبات أو حلوى».

كما حددت خبيرة الإتيكيت والعناية بالمظهر، أيضًا خلال حديثها لـ«هُن»، جوانب أخرى من الإتيكيت أثناء المبيت عند أحد من الأشخاص، سواء الأقارب أو الأصدقاء، قائلةً: «يجب عدم التدخل في شؤون أهل المنزل، فضلًا عن محاولة عدم ترك الغرفة أغلب الوقت حتى يستطع أهل المنزل التعامل بحرية وأريحية داخل منزلهم، بخلاف إحضار الأدوات الشخصية اللازمة لمدة المبيت من ملابس شخصية وملابس خارج المنزل، فضلًا عن مستحضرات التجميل ومعجون الأسنان».

عرض المساعدة وتنظيف الحمام بعد الاستحمام

«اعرضوا المساعدة في المنزل دون إصرار»، كما لفتت خبيرة الإتيكيت والعناية بالمظهر، إلى ضرورة عرض المساعدة من خلال تنظيف الغرفة والسرير التي تتواجد بها الفتاة، لكن دون إصرار حتى لا يشعر المضيف بالإحراج، وفيما يخص وقت الاستحمام يجب التأكد من تنظيف المكان وتجفيف الأرضيات، حتى لا يتسبب في عبء أكثر على ربة المنزل، خاصة إذا كانت من كبار السن، بالإضافة للالتزام بالمواعيد المحددة داخل المنزل من النوم وتناول الطعام، خاصة إذا كانت الأسرة تذهب للعمل في وقت مبكر».