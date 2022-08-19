الطقس الحار يؤثر على القولون العصبي بشدة.. ماذا تفعل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يجد كثيرون أن أعراض مرض القولون العصبي يزداد خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة ومستويات الرطوبة.

وهناك عدد من الأسباب التي تجعل الحرارة يمكن أن تجعل القولون العصبي أسوأ، وفقًا لموقع "express".

متلازمة القولون العصبي (IBS) هي اضطراب في الجهاز الهضمي، يسبب مجموعة من الأعراض غير السارة.

تشمل:

آلام أو تقلصات في المعدة.

الانتفاخ.

الإسهال.

الإمساك.

انتفاخ البطن المفرط.

ما تأثير الطقس الحار على القولون العصبي؟

- الجفاف:

عندما يكون الجو حارًا جدًا، نتعرق كثيرًا، ما يؤدي إلى الجفاف، وبالتالي عدم قدرة الجهاز الهضمي على العمل بكفاءة.

هذا يشير أنك قد تصاب بانتفاخ أو غازات أو آلام في المعدة بسبب تخمير الأطعمة داخل أمعائك.

أفضل طريقة لمعالجة هذا الأمر هي، الحفاظ على ترطيب جسمك بتناول كمية من السوائل على مدار اليوم.

- تغيير النظام الغذائي:

سبب آخر يجعل الجهاز الهضمي يتعرض لمزيد من الضغط عندما يكون الطقس حارًا، تناول الأطعمة النيئة الباردة، وهناك بعض الأشخاص الذين يعانون من صعوبة هضم هذه الأطعمة، ما يؤدي إلى الانتفاخ والغازات الزائدة، وتفاقم أعراض القولون.

حتى الفواكه الموسمية قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض لدى الأفراد، لأنها غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات.

- قلة الحركة:

تؤثر قلة الحركة أيضًا على القولون العصبي، وتغيير عادات الأمعاء، إضافة إلى ذلك، إذا كنت مصاب بالإمساك، فقد تجد أن الأعراض تزداد سوءًا.

- قلة النوم:

يمكن أن يؤثر الطقس الحار على قدرتنا على النوم، مما يؤثر على إحساسنا بالألم داخل الجسم، وفقًا لموقع "nutrition".

- كيف يمكنك التخفيف من أعراض القولون العصبي خلال الصيف؟

1. ترطيب الجسم: يساعد شرب الماء بانتظام على قيام الأمعاء بوظائفها بكفاءة، وتنظيم درجة الحرارة واستبدال أي سوائل مفقودة.

2. التمرين: هو أداة حيوية أخرى لمكافحة أعراض القولون العصبي.

3. تشغيل المروحة: يؤدي تشغيل مروحة أو إضافة بعض الثلج إلى كوب من الماء إلى الحفاظ على استقرار درجة حرارة الجسم.

4. تجنب الكحول: يسبب استهلاك الكحول تهيجًا في القناة الهضمية، ما يساهم في تفاقم أعراض القولون العصبي.

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