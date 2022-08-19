احذر.. خطأ في استخدام الثلاجة يزيد فاتورة الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

يتسبب التخزين الخاطىء للأطعمة في الثلاجة بإهدار كميات كبيرة من الطعام، بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة وارتفاع فاتورة الكهرباء.

وهناك العديد من الخطوات المجانية التي يمكن اتخاذها لتجنب إهدار الطعام وتوفير المال، وفقاً لخبيرة التمويل الشخصي ناتاليا لاشيم. واحدة من هذه الخطوات بسيطة وتنطوي على معرفة الثلاجة الخاصة بك، وفق ما نقل "24" الإماراتي.

وتختلف ظروف الأماكن المختلفة من ثلاجتك قليلاً، وبالتالي ستكون مناسبة لأنواع مختلفة من الطعام. على سبيل المثال، تميل الرفوف السفلية إلى أن تكون أكثر المناطق رطوبة، مما يجعلها مثالية للفواكه والخضروات.

ويعد الرف السفلي أيضاً أبرد جزء في الثلاجة لأن الهواء الدافئ يرتفع للأعلى، وهذا يعني أن الأرفف الوسطى تميل إلى أن تكون مثالية لمنتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي وكذلك اللحوم المطبوخة والمأكولات الخفيفة. وسيكون كل رف أكثر برودة تجاه الخلف، وبالتالي فإن أي شيء يحتاج إلى الاحتفاظ ببرودة إضافية يجب أن يذهب إلى هناك.

من ناحية أخرى، الباب هو المكان الذي ترتفع فيه درجة الحرارة وتتقلب أكثر بسبب تعرضه لدرجة حرارة الغرفة في كل مرة يتم فيها فتح الثلاجة، وهذا مثالي لزجاجات المياه والتوابل والعناصر المخللة ولكن من الأفضل تجنبه لأي شيء له مدة صلاحية أقصر.

وفي حال قمت بتخزين الأطعمة في المكان غير المناسب في الثلاجة، يؤدي هذا إلى إهدار الطاقة الكهربائية وتعريض الأطعمة لخطر التلف بشكل أسرع من المفترض. لذلك يجب معرفة الموقع المناسب لكل نوع من الأطعمة في الثلاجة، بالإضافة إلى تجنب وضع الكثير من الأطعمة لمنح الهواء فرصة للدوران داخل الثلاج وتبريدها.

وقد تكون الطرق الأخرى لخفض فواتير الطعام الخاصة بك من خلال الذهاب إلى تجار الجملة مباشرة، أو عن طريق الاشتراك في برامج الولاء في السوبر ماركت، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

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