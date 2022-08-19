"المكياج بيسيح في الحر".. طرق تجعله أكثر ثباتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

في أيام الطقس الحار، يمكن أن تصبح عملية الحفاظ على مكياج ثابت أمراً صعباً بالنسبة للكثير، فالحرارة المرتفعة والرطبة يعرضان المكياج إلى الذوبان، ما يمنحك مظهرًا سيئًا.

هناك بعض الطرق والخطوات التي يمكنك اتباعها لمنع سيلان المكياج، وفقًا لما ورد في موقع "wikihow".

- غسول الوجه:

استخدمي غسولًا خفيفًا خاليًا من الزيت لغسل وجهك، ثم اشطفيه بالماء البارد، يساعد ذلك على تبريد بشرتك قبل وضع المكياج.

- الترطيب المناسب:

استخدمي مرطبًا ذو قوام لوشن مع واقي من الشمس "صن بلوك"، وتجنبي استخدام أي كريمات ذات أساس زيتي، لأنها تتسبب في تسرب العرق إلى وجهك.

- وضع برايمر جيد:

يعد استخدام البرايمر قبل وضع المكياج من أكثر الطرق فعالية لمنع الذوبان، وتكوين قاعدة صلبة لمكافحة آثار الطقس الحار.

- مستحضرات ذات الأساس الكريمي:

يجب عليك وضع أحمر الخدود وظلال العيون ذات الأساس الكريمي والبودري.

- كمية صغيرة من كريم الأساس:

ضعي كمية صغيرة من كريم الأساس، وامزجيها جيدًا بفرشاة أو إسفنجة مكياج، واستخدمي الكونسيلر لإخفاء عيوب البشرة، في الأيام الحارة؛ لأن الكميات الكبيرة من كريم الأساس تبدو متكتلة أو مجعدة.

- أقلام تحديد العيون الجل:

استخدمي أقلام تحديد العيون الجل المقاوم للماء لوضع مكياج العيون، وذلك لإنها تتحمل الحرارة بشكل أفضل بكثير من أقلام الرصاص أو أقلام التلوين.

- طبقات من الماسكارا المقاومة للماء:

من خلال وضع طبقات من الماسكارا المقاومة للماء، ستمنع هذه الطريقة خطوط الماسكارا من التعرق والذوبان.

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