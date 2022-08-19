في بريطانيا: تحذير من سمكة صغيرة شوكتها تسبب ألما شديدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال:

أصدر خفر السواحل في شمال بلدة ويلز في بريطانيا، بيانات عاجلة يحذرون من خطورة سمكة صغيرة منتشرة في البحر لا يراها البعض بسهولة، عند الدوس عليها بالخطأ تسبب ألما مميتا.

جاء التحذير بعد أن تعرض أكثر من 11 شخص بلمسها بالخطأ، وأبلغوا عن أنهم تعرضوا لألم يشبه الولادة، وفق ما ورد في موقع "dailymail".

وأبلغت إحدى المصطافين أن ابنتها ذهبت إلى المستشفى لعمل الإسعافات الأولية، وذلك بعد أن داست على هذه السمكة، وبلغت المصطافين أن يتخذوا حذرهم منها، لأنه على الرغم من صغر حجمها إلا أنها تسبب ألما شديدا لا يمكن تحمله.

وطمأن خفر السواحل المصطافين، أنها على الرغم مما تسببه من ألم، إلا أنه لا داعٍ للقلق، فهي لا تسبب أي أمراض، ووجهوا تحذيرا بضرورة ارتداء نوع خاص من الأحذية المخصصة للبحر، وذلك حفاظاً على سلامتهم.

وتعتبر هذه السمكة صغيرة الحجم، حيث يبلغ طولها نحو 8 سنتيمترا، وعادة ما توجد على حافة الماء عند انخفاض المد، وتقوم بدفن نفسها تحت الرمال فيصعب رؤيتها، وتترك أشواكها بارزة.

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