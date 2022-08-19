تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة الطفلة وفاء: «كانت تصرخ من الألم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عام ونصف العام عاشته الطفلة وفاء مصطفى، صاحبة الـ9 سنوات في صراع مع سرطان بالنخاع الشوكي، ما بين 12 جلسة كيماوي، وعلاج إشعاعي، انتهت بوفاتها الثُلاثاء الماضي، بعد استئنافها العلاج مُجددًا، داخل معهد االأورام بطنطا.

اللحظات الأخيرة قبل وفاة الطفلة وفاء بعد صراع مع السرطان

وكشفت السيدة «أم يوسف» زوجة عم الطفلة، اللحظات الأخيرة قبل وفاة الطفلة وفاء بعد صراع مع السرطان، مؤكدة أنها انتقلت مُجددًا إلى معهد الأورام بطنطا، لاستئناف علاجها الذي انتهى منذ أشهر، وذلك عقب الاستجابة لما نشرته «الوطن» منذ 18 يومًا، لإنقاذ الطفلة وإيجاد مكان لعلاجها، موضحة: «لما اتكتب عنها رجع المعهد استقبلها من جديد، رغم إن من فترة قالوا اتعالجت من السرطان بعد 12 جلسة، وفعلًا افتكرناها خفت لحد من الوجع والألم رجعوا تاني، وكانت بتعض في الأرض منهم، والأشعة مش مبينة هي عندها إيه، ولا سبب الوجع إيه».

وتابعت: «استقبلوها في المعهد من أكتر من 10 أيام، وقالوا عندها مرض مناعي، لكن فضلت في المعهد تتلقى العلاج، لحد ما في الآخر بلغنا طبيب إنها بتعاني من سرطان في القطنية انتشر في العضم كله».

استعدادات لتلقي جلسات العلاج مُجددًا، لم تكتمل، بعد لفظت الفتاة أنفاسها الأخيرة: «فجأة صرخت من الألم ومسكت ضهرها جامد، وبدأت تتقيأ دمًا وماتت».

قصة الطفلة وفاء

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وكانت والدة الطفلة وفاء، استغاثت عبر «الوطن» لتوفير مكان لعلاج ابنتها، صاحبة الـ9 سنوات، مؤكدة أنها أصابها الورم الخبيث على النخاع الشوكي، منذ عام ونصف العام، وتم وقف العلاج عقب 12 جلسة كيماوي، قبل أن يعود الألم مجددًا للطفلة دون ظهور نتائج واضحة بالأشعة، ورفض المستشفيات استقبالها.

واكدت الأم معاناة طفلتها في آخر أيامها، وهي وجود مياه على المخ، فضلًا عن مشكلات بأعصاب الذراعين والقدمين، مع ألم شديد بالجسم، وزغللة في العين».