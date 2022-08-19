الفستان الجينز يتألق بمظهر الباتشورك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "Elle" أن الفستان الجينز يتألق هذا الصيف بمظهر الباتشورك ليمنح المرأة إطلالة جريئة تخطف الأنظار.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن مظهر الباتشورك يعتمد على درجتين لونيتين من درجات الجينز الأزرق الفاتحة والمتوسطة، مشيرة إلى أن الفستان يمتاز أيضا بصف أزرار أمامي، ويأتي بقصة متوسطة الطول وأكمام منتفخة.

وأشارت "Elle" إلى أنه يمكن تنسيق الفستان الجينز بمظهر الباتشورك مع حذاء اللوفر ذي النعل السميك للحصول على إطلالة أنيقة، في حين يمكن تنسيقه مع حذاء رياضي للحصول على إطلالة كاجوال.