ما أسباب عدم رنين منبه الهاتف الذكي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

عادةً ما ينزعج المستخدم كثيرا عندما لا يرن منبه الهاتف الذكي على الوقت المضبوط في الصباح، وبالتأكيد لا يدعو هذا السبب المرء لشراء هاتف ذكي جديد؛ نظرا لأنه سرعان من يتم إصلاح هذا الخطأ في الإعدادات.

وأوضحت بوابة التقنيات "ماك فيلت" الألمانية أن عدم رنين هاتف أبل آيفون في الصباح أو اهتزازه فقط يرجع إلى إعدادات الصوت الخاطئة، ولذلك إذا رغب المستخدم في الاستيقاظ على أنغام أغنياته المفضلة، فإنه يتعين عليه تحديد ذلك في إعدادات الصوت.

ونصحت البوابة الألمانية أيضا بالتحقق من ضبط شدة الصوت، فإذا كانت القيمة مضبوطة على صفر، فإنه سيتم نقل هذه النغمة الهادئة إلى نغمة المنبه، ولكن الأمر يبدو أكثر تعقيدا مع سماعات الرأس المزودة بتقنية البلوتوث؛ فإذا لم يتم فصل اقترانها من الهاتف الذكي قبل الخلود للنوم، فلن يتم تشغيل صوت المنبه إلا عن طريق سماعة الرأس.

وأضافت "ماك فيلت" أن أخطاء نظام تشغيل "آي أو إس" قد تجعل المنبه صامتا في الصباح؛ فإذا قام مستخدم الهاتف الذكي بتعيين أغنية من مكتبة الموسيقى كنغمة منبه جديدة، ولكنه قام بحذفها من قاعدة البيانات، فلن يعود نظام التشغيل إلى النغمة القياسية.

وفي هذا الحالة يقوم التطبيق بتحديد الخيار "لا شيء"، وبالتالي لا تصدر نغمة التنبيه، ولذلك نصحت البوابة الألمانية بالتحقق من نغمة رنين المنبه عند تنظيف مكتبة الموسيقى.

اقرا أيضا:

حتى لا تنخدع.. 5 علامات في الرسائل النصية تكشف كذب المرسل

لماذا لا يستطيع بعض الأشخاص التوقف عن الكذب؟

لماذا يشعر الرجال بالملل سريعا عند التسوق مقارنة بالنساء؟

7 حيل تخلصك من رائحة حقائب السفر الكريهة

لماذا اختارت آمال ماهر فستانا بالأبيض في حفلها بالعلمين؟.. استشاري تكشف