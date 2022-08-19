حياة رزان مغربي بعيدا عن الأضواء: «بعمل شغل البيت كله وعندي وسواس نظافة»

القاهرة - سمر حسين - ماما

واحدة من نجمات الوسط الفني البارعات، تألقت في عالم الغناء وتقديم البرامج التلفزيونية الحوارية منها والمسابقات، كما أظهرت براعتها في الأفلام السينمائية والمسلسلات، إذ بدأت مشوارها الفني منذ عام 1989، من تلفزيون المستقبل، وعاشت مرحلة الطفولة في لندن، قبل أن تنتقل للإقامة في لبنان، وهي أم لطفل واحد، رُزقت به خلال عام 2014، من زوجها الأول، واختيرت خلال عام 2012، لتكون سفيرة لمساعدة مرضى الإيدز في منطقة الشرق الأوسط، رفقة المذيعة كارولينا دي أوليفيرا، هي الفنانة رزان مغربي.

حياة رزان مغربي الأسرية

يتزامن اليوم 19 أغسطس، عيد ميلاد الفنانة رزان مغربي، ويُقدم هُن كواليس عن تغير حياتها مع الأمومة وحياتها بعيدًا عن الأضواء والوسط الفني، وكيفية تدير أمورها داخل المنزل وكواليس علاقتها بابنها«رام»، من زوجها رجل الأعمال ناجي كامل.

تحدثت الفنانة رزان مغربي، عن أسرار في حياتها الشخصية بعيدًا عن العمل في الوسط الفني والإعلامي، خلال استضافتها في برنامج «واحد من الناس»، مع الإعلامي عمرو الليثي، قائلة: «بحب ابني رام يكون عنده تقوى، اللي هي يقدر اللي ربنا إداهوله ويعمل العبادات خاصة الصلاة، ربنا إدانا حواس لازم نستغلهم، وبحب ابني يكون صادق ويقول الحقيقة، ابني واخد مني ومن باباه، وطالع عنده هدوء أعصاب من باباه، وأنا بقول لزوجي يا بابا، ورام بيحب يركز والبرامج السياسية، وبيحاول يقلدني وبيتفرج عليا شوية مش كتير».

وعن كواليس حياتها كزوجة وأم داخل المنزل، قالت الفنانة رزان مغربي:«بحاول أكون أم وست بيت شاطرة، واجتياز هذا الامتحان بامتياز، بعمل كل مهام ست البيت كلها، بخلاف تنظيف الحمام، لأني عندي طقوس، وعندي وسواس في النظافة».