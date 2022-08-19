وثيقة أسوانية لتخفيف تكاليف الزواج: «لا سيشن تصوير ولا عشاء عروسة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فى محاولة للتخفيف من تكاليف الزواج، اجتمع أهالى قرية الجعافرة، التابعة لمركز دراو، شمال محافظة أسوان، وحكماؤها، مساء أمس، لمناقشة هذه الأمور من غلاء تكاليف الزواج، وبعد جلسة طويلة اتفقوا على مقترح وثيقة لتخفيف تكاليف الزواج لتكون بداية حقيقية للتيسير على أبناء القرية.

جاء هذا الاجتماع بعد تراجع حالات الزواج فى الصعيد بسبب تكاليفه المرتفعة، نتيجة الزيادات الكبيرة فى أسعار تجهيز الشقق، وارتفاع سعر الذهب والأثاث بصورة مبالغ فيها خلال السنوات الماضية، بخلاف طقوس العرس المختلفة، لأن الاحتفالات فى أقصى الصعيد، وتحديداً أسوان، لها خصوصية كبيرة، وتكون مكلفة كثيراً فى ظل تعدد أيام الفرح من ليالٍ كثيرة تصل فى بعض الأوقات لـ5 أيام متواصلة.

حفل الزفاف ليلة واحدة.. واقتصاد فى «الفرش والأجهزة الكهربائية»

وقال أحمد منصور، أحد القيادات الشبابية بقرية الجعافرة، إن حكماء القرية وشيوخ الأزهر اجتمعوا تماشياً مع الوثيقة التى أصدرها الأزهر الشريف برعاية محافظ أسوان، واتفقنا على مقترح وثيقة وعرضها على الجميع قبل إتمام الوثيقة النهائية بتخفيف تكاليف الزواج، وهى عبارة عن قراءة الفاتحة فى الخطوبة وتكون مقصورة على أهل العروسين وفى أضيق الحدود، وحفل الزفاف ليلة واحدة بالقرآن الكريم والأناشيد الدينية.

وتابع «منصور»: «لا يزيد فرش الشقة عن حجرتين وصالة ومطبخ وحمام، ويتم استكمال الباقى بعد الزواج، مع إلغاء البوكس ومشتملاته، ويتم تجهيز العروسة فى القرية بدلاً من الكوافير، واستغلال الأماكن الطبيعية بالقرية بدلاً من التصوير الخارجى وإلغاء السيشن، والاقتصاد فى فرش الشقة على طقم أو اثنين فقط، وفى الأجهزة الكهربائية على الضرورية فقط، مع إلغاء عشاء العروسة».