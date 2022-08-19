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طبيب ينصح بتناول المانجو والتين الشوكي: «مفيد للدايت والريجيم»

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القاهرة - سمر حسين - صحة

فاكهة المانجو - أرشيفية

نصح الدكتور كريم جمال عضو الجمعية المصرية للتغذية، أصحاب الحميات الغذائية المختلفة، التي تهدف للحفاظ على الوزن، أو تقليله بتناول المانجو والبطيخ والتين الشوكي دون خوف من زيادة في الوزن كما يشيع البعض، موضحًا:«فاكهة المانجو لا تحتوي على سعرات حرارية عالية، لا تسبب زيادة مستوى السكر في الدم، ومفيدة جدًا في حالات الريجيم وأنظمة الدايت». 

وتابع «جمال» في تصريحات لـ«هُن»: «فاكهة البطيخ والتين الشوكي كمان فيهم سعرات حرارية منخفضة جدًا، وده بيخليهم مناسبين للأنظمة الغذائية المختلفة، وخاصة الريجيم» .

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لا خوف من أملاح المانجو ولكن ممنوع الإفراط

ورد  عضو الجمعية المصرية للتغذية، على تخوفات الكثير من الأملاح الموجودة في المانجو، مؤكدًا أنها لا تحتوي على نسب أملاح عالية للغاية كما يعتقد البعض، موضحًا: «فيها كميات قليلة من الصوديوم وكميات مرتفعة من البوتاسيوم، وده بيتوازن مع نسبة الأملاح اللي فيها».

وشدد عضو الجمعية المصرية للتغذية، على ضرورة عدم الإفراط في تناول المانجو حتى لا تترك آثارًا سلبية على الصحة، معقبًا: «مينفعش نفرط فيها بشكل كبير، ومسموح لكل فرد تناول ثمرة واحدة منها في اليوم الواحد عقب الوجبة الأساسية».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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