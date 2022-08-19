ما هو الوسواس القهري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال الدكتور تورستن جروتيرت إن الوسواس القهري هو اضطراب نفسي يعاني فيه المريض من فكرة معيّنة تلازمه دائما وتحتل جزءا من الوعي والشعور لديه بشكلٍ قهري، أي أنه لا يستطيع التخلص منها مثل الحاجة إلى تفقّد الأشياء بشكل مستمر أو ممارسة عادات وطقوس بشكل متكرر مثل غسل اليدين والتحقق من غلق باب المنزل وإطفاء الموقد مرارا وتكرارا، بالإضافة إلى العنف والتوتر النفسي والخوف والقلق والاكتئاب وازدراء الثوابت والقيم والمعتقدات.

وأوضح اختصاصي الطب النفسي والعلاج النفسي الألماني أن أسباب الإصابة باضطراب الوسواس القهري تتمثل في الاستعداد الوراثي والتغيرات في الدماغ (مثل فرط نشاط الفص الجبهي واضطراب توازن هرمون السيروتونين) والأحداث الحياتية المسببة للأعباء النفسية (مثل الحوادث والطفولة ذات الحماية المفرطة).

وأشار جروتيرت إلى أن الوسواس القهري هو مرض نفسي مزمن من النادر الشفاء منه، غير أنه يمكن السيطرة عليه من خلال العلاج السلوكي المعرفي المدعوم باسترخاء العضلات التدريجي وتدريب اليقظة والتحفيز الذاتي.

كما يمكن أيضا اللجوء إلى العلاج الدوائي مثل مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية والمضادات غير النمطية للذهان.

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