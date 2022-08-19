مخاطر تجهلها.. ماذا يحدث للدماغ عندما تكون مستيقظا بعد منتصف الليل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

السهر لوقت متأخر يُغري كثيرون، وقد يضطر آخرون إلى العمل في وقت متأخر بعد منتصف الليل، بسبب طبيعة عملهم، لكن مراجعة بحثية جديدة، نُشرت مؤخرًا في مجلة Frontiers in Network Psychology، تشير إلى أن البقاء مستيقظًا بعد منتصف الليل قد يكون له آثار تتعدى الحاجة إلى فنجان إضافي من القهوة.

يشير مؤلفو الدراسة إلى أن العقل ببساطة ليس "مهيئًا" بحيث يستيقظ في الساعات الأولى من الليل، بينما استكشفت الدراسات السابقة آثار الحرمان من النوم على الإدراك، يركز البحث الجديد بشكل أكثر تحديدًا على ما يحدث للدماغ البشري عندما يكون مستيقظًا بعد منتصف الليل.

ووفق ما أورد موقع "healthline" المعني بالصحة، فإن العقل غير مهيأ للعمل كما في النهار، ونتيجة لذلك من المرجح أن نتخذ قرارات متهورة وحتى "محفوفة بالمخاطر".

في الدراسة الجديدة، حلّل الباحثون عددًا كبيرًا من الدراسات التي تبحث في آثار السلوك الليلي على العقل وكيف يمكن لإيقاع الساعة البيولوجية في الجسم أن يؤثر على وظائف المخ.

كشفت الورقة أن العديد من الأنشطة الفسيولوجية تحدث في الدماغ (عند الاستيقاظ أثناء الليل) للمساهمة في ضعف الإدراك.

وسلط المؤلفون الضوء على أن الاستيقاظ أثناء الليل يرتبط بزيادة مخاطر:

الانتحار وإيذاء النفس

الانخراط في سلوكيات عنيفة

تناول الكحول والمواد غير المشروعة

زيادة تناول الطعام

وفقًا للباحثين، فإن مستوياتنا الجزيئية وأنشطتنا العصبية واستجابتنا تتوافق مع "سلوكنا المعتاد" من اليقظة أثناء النهار. ومع ذلك في الليل تتوافق هذه المعايير نفسها مع "سلوك النوم المعتاد".

وكتب مؤلفو الدراسة: "إذا كنا مستيقظين في هذه الأوقات، فسيكون علم وظائف الأعضاء العصبي عرضة لتعزيز خلل التنظيم السلوكي، خاصة عندما يتم الجمع بين هذه التأثيرات الزمنية مع فقدان النوم أو الاضطراب".

وعلى الرغم من هذه النتائج، يقول الخبراء أن العوامل الأخرى قد تلعب دورًا، ويتأثر الإدراك والمزاج بطول فترة الاستيقاظ وتاريخ النوم السابق - بما في ذلك عدم كفاية النوم -.

بالإضافة إلى ذلك، فإن النوم غير الكافي "يمنع الخلايا العصبية من العمل بأفضل ما لديها لأنه لم يكن لديها وقت للتعافي، وينطبق هذا العجز أثناء اليقظة الليلية وفي اليوم التالي".

وأوضح المؤلف المشارك في الدراسة الدكتور أندرو تابس، وهو باحث في برنامج أبحاث النوم والصحة في جامعة أريزونا، أن "إيقاعات الساعة البيولوجية تعزز اليقظة (والإدراك) أثناء النهار ثم تعيق / تقلل اليقظة (والإدراك) في الليل لتعزيز النوم، ومشكلة اليقظة الليلية هي أن الخلايا العصبية لديك متعبة من عدم كفاية النوم، والآن تعمل إيقاعاتك اليومية أيضًا على تقليل الإدراك واليقظة. هذا المزيج الخطير هو ما يقود "العقل بعد منتصف الليل".

كيف تؤثر إيقاعات الساعة البيولوجية على دورة النوم والاستيقاظ؟

للجسم أربعة إيقاعات مختلفة تساعده على العمل، أحدها هو الساعة البيولوجية، وتخبرنا إيقاعاتنا اليومية بشكل أساسي بموعد الاستيقاظ والاسترخاء.

وقال الدكتور دي أونيل متخصص في علوم الدماغ بولاية تكساس الأمريكية، إن "إيقاع الساعة البيولوجية لجسم الإنسان هو في الأساس مركز التحكم لدورة النوم والاستيقاظ لدينا".

يمكن أن تؤثر عوامل مختلفة على إيقاع الساعة البيولوجية، مثل الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات.

وأضاف أونيل: "في أنماط حياتنا الحديثة، نميل إلى التعرض المفرط للضوء لساعات من اليوم أكثر مما يحتاجه دماغنا التطوري على الأرجح".

على الرغم من أن معظم البشر يختبرون إيقاعًا متشابهًا للساعة البيولوجية، إلا أنه يمكن أن يختلف بين الأفراد.

بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن هناك أربعة أنماط زمنية، أو أنواع مختلفة من الساعة البيولوجية، تتأثر بكل شيء من الجينات والبيئة إلى الجنس والعمر.

ماذا عن عمال الليل؟

يتعين على الكثير من الناس العمل بعد منتصف الليل بسبب طبيعة وظائفهم.

التحول من النوم ليلاً إلى أثناء النهار ليس بالأمر السهل.

إن إيقاعك اليومي ليس مهيئًا للنوم العميق أثناء النهار، حتى لو استخدم الناس ستائر معتمة وظلوا في السرير لفترة معينة من الوقت، فمن الصعب جدًا تحقيق نفس النوع من النوم الموحد الذي يجلبه لك النوم أثناء الليل بشكل طبيعي.

لا يستطيع معظم عمال الورديات إعادة تنظيم نظامهم اليومي بحيث يتماشى مع جدول العمل بدلاً من دورة الضوء والظلام.

نصائح لنوم أفضل أثناء النهار

إذا كنت تعمل ليلاً وتضطر إلى النوم أثناء النهار، فهناك بعض الأساليب لمساعدة الدماغ على الانتقال إلى وضع الراحة حتى تتمكن من النوم بشكل أفضل:

حجب أكبر قدر ممكن من ضوء الشمس

النوم في غرفة باردة

تنظيم أنماط الأكل الخاصة

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