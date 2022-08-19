الامارات | أشهى النكهات الكانتونية في «هاكاسان قصر الإمارات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدّم مطعم هاكاسان أبوظبي في قصر الإمارات قائمة الرحلات الكانتونية الفاخرة، المحضرة من مكونات أصلية بأيدي فريق من الطهاة ذوي الخبرة.

وتتيح لك قائمة الطعام حرية الاختيار من مجموعة من الأطباق الشهية يومياً من الساعة 6:00 مساءً وحتى الساعة 11:30 مساءً، إضافة إلى قائمة هاكاسان الانتقائية المعتادة.

وتقدم قائمة رحلة هاكاسان الكانتونية بطريقة مميزة وأسلوب خاص بسعر 298 درهماً للشخص، متضمنة ثلاثة أطباق شهية تتيح للضيوف الانغماس في هذه الرحلة الرائعة التي تبدأ مع سلطة الحبار الطازج ممزوجة بصلصة الليمون الحامضة، إضافة إلى ديم سَم والباذنجان المقرمش مع التوابل الصينية الخمسة، وتليها الوجبات الرئيسة مثل دجاج السمسم الطري، القريدس البري المحلي مع صلصة XO الخاصة، قطع باي شوي المقلية مع الثوم، والأرز العضوي المقلي.