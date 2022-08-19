الامارات | 3 خطوات بسيطة لتعتني بجمالك.. مع «FOREO»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتمثل الأساس الناجح لروتين العناية الليلية بالجمال في البساطة. من مستويات الطاقة إلى المزاج العام، كل شيء يتحسن بعد ليلة نوم هانئة، خصوصاً البشرة.

تتحول البشرة ليلاً (مع بقية الجسم) إلى وضع الإصلاح والتجديد، لذا فإن الاستفادة القصوى من الوقت الذي تقضيه في النوم - نحو ثماني ساعات، إذا كنتِ تحصلين على قسط كافٍ من النوم - هي طريقة بسيطة لتشجيعك على التمتع بصحة أفضل، وبشرة أكثر راحة في الصباح.

وقد يكون استخدام العديد من مستحضرات التجميل أمراً مربكاً، لذلك فقد حان الوقت للتخطيط لروتين ليلي مناسب مع العلامة التجارية السويدية للتكنولوجيا في عالم التجميل FOREO.

نظراً لأن الليل هو الوقت الذي تتحول فيه البشرة إلى وضع الإصلاح، فمن المفيد استخدام المنتجات التي تدعم وتعزز هذه العملية وتساعد خلايا الجلد في طريقها.

1- التنظيف باستخدام جهاز LUNA 3 -

950 درهماً

سواء كنت تضعين مساحيق التجميل أم لا، فإن تنظيف الأوساخ المتراكمة خلال اليوم والتلوث على سطح البشرة وما إلى ذلك هو أساس البشرة الصحية. اغسلي 99.9% من الأوساخ باستخدام جهاز LUNA 3 وحسني بشرتك في 60 ثانية فحسب.

يأتي FOREO في ثلاثة إصدارات مختلفة لتلبية احتياجات كل أنواع البشرة لتنظيف وجهك بلطف وفاعلية باستخدام نبضات T-sonic لمكافحة التلوث وآثار أشعة الشمس الضارة في يوم طويل.

2- تدليك الوجه بجهاز BEAR‏ -

1350 درهماً

لا يبعث على الاسترخاء أكثر من تدليك الوجه لتحصلي على بشرة مشرقة بعد يوم متعب. يجمع جهاز BEAR بين تقنية الترددات الكهربائية متناهية الصغر (مايكروكرنت) للحصول على بشرة أكثر إشراقاً ونضارةً مع نبضات FOREO T-sonic المميزة لعمل تمارين الوجه الأكثر نشاطًا.

يكافح جهاز توحيد لون البشرة بالترددات الكهربائية متناهية الصغر (مايكروكرنت) المحمول باليد تجاعيد البشرة المرهقة، ما يبعث على تجديد شباب بشرتك، ويقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

مع نظام مضاد للصدمات حاصل على براءة اختراع، فإن BEAR هو الجهاز الأكثر أماناً حالياً.

3- تجديد شباب بشرتك باستخدام جهاز UFO 2‏ -

1300 درهم

إذا كنت ترغبين في الحصول على بشرة بتغذية جيدة وإشراقة طبيعية متألقة، فلا داعٍ لمزيد من البحث.

يقاوم UFO 2 البهتان اليومي عن طريق توصيل المغذيات والأوكسجين في القناع بعمق إلى كل خلية حتى تظل بشرتك محمية من الأوساخ والتلوث.

تتميز خاصية ضوء LED الأزرق في UFO 2 بأنها مضادة للبكتيريا، لذا يمكنك الجلوس والسماح لـUFO 2 بتولي الأمر، أثناء الاستمتاع بمسلسل «نتفليكس» المفضل لديك. مجموعة رائعة من خمس مجموعات أقنعة farm-to -face هي الرفيق المثالي لـ UFO 2 عند وضعها على الجهاز.

تقطع الخصائص المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا لهذه الأقنعة شوطاً طويلاً في تلطيف بشرتك، والحد من ظهور المسام والخطوط الدقيقة.

للحصول على لمعان وإشراقة الصباح الفائقة، يمكنك استخدام UFO 2 مع قناع FOREO الخاص جداً «أُطلق عليه اسم القناع الليلي»، والذي يتميز بتركيبة مرطبة تغذي البشرة طوال الليل.