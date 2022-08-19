الامارات | لطيفة بنت محمد تترأس وفد الدولة إلى مؤتمر المجلس الدولي للمتاحف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تترأس سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عضو مجلس دبي، وفد الدولة المتوجه إلى العاصمة التشيكية براغ، والذي يضم، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي؛ ريم الهاشمي، ومدير عام «دبي للثقافة» هالة بدري، وعدد من ممثلي القطاع الثقافي في الدولة لتمثيلها في المؤتمر الـ26 للمجلس الدولي للمتاحف (آيكوم) للعام 2022 الذي سيُعقد بعنوان «قوة المتاحف» في الفترة من 20 إلى 28 أغسطس الجاري.

ويهدف الوفد برئاسة سموها خلال الزيارة إلى بناء جسور التواصل مع المجتمع الثقافي الدولي، وتبادل المعارف والخبرات في قطاع المتاحف مع الخبراء والمؤسسات المعنية المتخصصة في هذا المجال لضمان استدامته وإبراز قوته وأهميته في صون تراث وثقافة وتاريخ الدول والمدن، ورسم مسار مستقبل المتاحف خلال السنوات المقبلة.

ومن خلال موضوعه الرئيس «قوة المتاحف»، يجمع «آيكوم براغ 2022» آلاف الخبراء من جميع أنحاء العالم في جمهورية التشيك وسيركز المؤتمر على أربعة محاور رئيسة تشمل الاستدامة الاقتصادية والبيئية، والرقمنة والتقنيات الحديثة، والمجتمع المدني وبناء المجتمعات، والقيادة والإدارة.

ويضم وفد الإمارات من «دبي للثقافة»، المدير التنفيذي لقطاع الثقافة والتراث، منى فيصل القرق، ومدير الإدارة التنفيذي لمكتب الرئيس، مريم الأفردي، ومدير مشروعات في إدارة المتاحف، مريم مظفر أهلي، والمهندس رشاد بوخش، من آيكوم الإمارات، والعديد من أعضاء آيكوم الإمارات.

ويعد المجلس الدولي للمتاحف الذي تأسس في عام 1946 تحت مظلة الأمم المتحدة، منظمة عالمية متخصصة في مجال المتاحف وتطويرها والتنسيق فيما بينها، ويضم في عضويته ما يزيد على 50 ألف متخصص من 122 دولة، وما يقارب 20 ألف متحف حول العالم.

وكان آيكوم - الإمارات بالتعاون مع «دبي للثقافة» وبلدية دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة قد تقدّم بملف الإمارات لاستضافة «آيكوم 2025» في دبي تحت عنوان «مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغيير»، ما يجعل الإمارة أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا تستضيف هذا المؤتمر الدولي المرموق. وستوحّد دبي جهودها مع الخبراء والمتخصصين في مجال المتاحف من أنحاء العالم لإيجاد السبُل نحو مجتمعات أكثر استعداداً واستجابةً لمواجهة التغييرات، ومستقبل أكثر استدامة للبشرية.