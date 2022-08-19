الامارات | «كلمة» يصدر «رحلات علي باي العباسي» لرحالة إسباني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في مركز أبوظبي للغة العربية بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الترجمة العربية لكتاب «رحلات علي باي العباسي إلى مصر والحجاز وفلسطين ودمشق» للرحالة الإسباني دومينغو باديا إي ليبليش، ونقله إلى العربية د. طلعت شاهين، وراجع الترجمة أحمد عبداللطيف.

ويعد الكتاب واحداً من أهم كتب المستشرقين التي تناولت العالم العربي تحت حكم الدولة العثمانية في القرن الـ19، وكاتبه الرحالة الإسباني دومينغو باديا إي ليبليش، أو علي باي العباسي، كما سمّى نفسه، يتميز بمعارفه الواسعة في الفلك والتاريخ والجغرافيا والعمران.