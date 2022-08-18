طبيب ينصح الأمهات بهذا الجهاز في المصيف: «لو ابنك عنده سكر مش هيتعب»

القاهرة - سمر حسين - ماما

معاناة كبيرة تعيشها أمهات أطفال السكري، لم تتوقف على رحلات العلاج والأطباء، أو حتى التعامل بحذر مع قائمة الأطعمة والمشروبات المتاحة لهم، ولكن تمتد للأنشطة التي يتوجه لها هؤلاء، والتي تخفف معاناتهم، وألا تترك آثارًا سلبية على المدى البعيد، وهو ما يدفعهن لقياس نسبة السكر لأطفالهن مرارًا وتكرارًا، أو منعهم من الكثير من الأنشطة حتى لاتعرضهم لألم «شكشكة» قياس نسبة السكر.

طبيب ينصح الأمهات بهذا الجهاز في المصيف

ومع ارتفاع درجات الحرارة، وهروب الكثير من العائلات للمصايف، تخشى أمهات أطفال السكري من ارتفاع نسبة السكر أثناء السباحة، ما يضعهن في حيرة منعهم من السباحة كباقي زملائهم، أو المخاطرة بصحتهم.

ونصح الدكتور تامر سليم، مدير مراكز سكر الأطفال بالتأمين الصحي، الأمهات من خلال «هُن» بضرورة شراء جهاز «فري ستايل ليبري» الطبي، لقياس مستوى السكر للطفل، دون الحاجة للقياس بالشكل التقليدي الذي من شأنه يسبب ألما لهم: «الجهاز ده بيتركب على الجلد، وبيقيس السكر بدون شكة، وممكن الطفل ينزل بيه مياة البحر وحمامات السباحة، بيكون متابع نسبة السكر معاهم».

بيقعد 30 دقيقة تحت المياة

وتابع الطبيب خلال حديثه لـ «هُن»: «الجهاز ده بيقعد 30 دقيقة تحت المياة ، أو مع الغطس على عمق متر ونص كمان، وبيساعدنا لو الطفل تعبان بيوضح من الإجهاد أو أي حاجة إننا نعرف نسبة السكر ومن غير شكشكة».

وأوضح الطبيب أن مدة صلاحية الجهاز تكون 15 يوما بعد أول استخدام، ومن ثم يمكن تغيره، ويصل سعر الواحد 1040 جنيه مصريًا.