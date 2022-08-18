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طبيب ينصح بهذا النوع من الشوكولاتة.. تحمي الشرايين وتمنع الجلطات 

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القاهرة - سمر حسين - صحة

الشوكولاتة- صورة تعبيرية

تناول مكعبات الشوكولاتة يوميًا، أمر يفضله الكثير خاصة الشباب والأطفال، ربما لمساعدتها في إفراز هرمون السعادة، أو لمذاقها المميز واللذيذ والمختلف عن الحلوى الأخرى، إلا أنها تتسبب في العديد من المشكلات الصحية على المدى القريب والبعيد، على رأسها السعرات الحراراية التي تزيد الوزن والسكريات الزائدة عن الحد. 

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طبيب ينصح بهذا النوع من الشوكولاتة

وعلى الرغم من المشكلات التي يسببها الإفراط في تناول الشوكولاتة، إلا أن هناك بعض الأنواع التي يوصي بها الأطباء، لفوائدها المختلفة على الصحة، حيث تعزز صحة القلب، وفقًا لما ذكره الدكتور محمود عبدالحميد، استشاري القلب والأوعية الدموية بجامعة عين شمس، لـ«هُن». 

ونصح الدكتور محمود عبدالحميد، بتناول الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة «كاكاو» أكثر من 70%، لما تحتويه من مضادات أكسدة: «سعراتها الحراراية أقل بكتير، وبتحمي الشرايين وتمنع تكون الجلطات، بشكل كبير».

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وأكد الاستشاري، أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على المغنيسيوم ومعادن تساهم في خفض ضغط الدم، وتحسين حساسية الإنسولين في الجسم: «مسموح بتناول 25 جم منها في اليوم الواحد فقط». 

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الشوكولاتة البيضاء خطر على الصحة 

كما حذر استشاري القلب والأوعية الدموية بجامعة عين شمس، من الشوكولاتة البيضاء «الوايت شوكليت»، بسبب مكوناتها من النكهات الصناعية، والسكريات الزائدة، والدهون المشبعة والنباتية والألبان، ومسحوق الكاكاو والمواد الذائبة. 

وأكد الطبيب، أن هذا النوع من الشوكولاتة، يحتوي على نسبة عالية من السكر، وهو ما يؤثر على الصحة بشكل عام وعلى القلب والشرايين بشكل خاص.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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