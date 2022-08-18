ابتكار دواء من الأعشاب يخفض مستوى السكر في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ابتكر علماء من روسيا دواءً جديدًا مستخلصًا من نباتات طبية لخفض مستوي السكر في الدم، ومخصص لعلاج مرض السكري من النوع الثاني.

ووفقًا لموقع "Vesti Ro"، يقول خبراء معهد عموم روسيا لبحوث النباتات الطبية والعطرية: "إن العقار المستخلص يتميز بنشاط بيولوجي مرتفع وهو مخصص لعلاج النوع الثاني من مرض السكري ويمكن استخدامه خلال فترة طويلة دون أن يسبب الإدمان أو آثار جانبية".

وأشارت مارينا غوكيان، باحثة أولى في قسم التقنيات التجريبية في المعهد، إلى أن الأدوية النباتية هي أدوية واعدة في علاج أمراض الغدد الصماء، حيث تمتلك مجموعة واسعة من الأنشطة البيولوجية والآمنة.

وتابعت أن هذا الدواء الجديد يتميز بالقدرة على تعزيز الخصائص الدوائية لكل من مكوناته دون أي مضاعفات.

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