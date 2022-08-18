بسبب "خطأ موظف".. حكاية امرأة اشترت 86 منزلا بثمن منزل واحد فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

اشترت امرأة عن طريق الخطأ حيًا كاملًا مكون من 86 منزلًا، بدلًا من منزل واحد بسبب خطأ موظف.

وأنفقت مالكة المنزل مبلغ 594 ألف دولار، على ما اعتقدت أنه منزل واحد في سباركس، شمال شرق رينو بولاية نيفادا الأمريكية، وفق ما أورد موقع "ladbible".

عندما راجعت أوراقها ومستنداتها، اكتشفت أنها مالكة لـ 86 عقارًا إضافيًا، بالإضافة إلى مساحتين مشتركتين، وقدرت قيمة عقاراتها الجديدة بنحو 50 مليون دولار.

الخطأ الذي تسبب في امتلاكها حيًا كاملًا كان بسبب شركة "Westminster Title"، وهي شركة ملكية كاملة الخدمات تقع في لاس فيجاس، إذ طبعت سند مليكة بالخطأ للمرأة، وهو كان مُعد بالفعل لشركة أخرى تشتري هذه المنازل.

وتواصلت الشركة بعد إدراكها للخطأ مع المرأة من أجل تصحيحه ونقل ملكية الـ86 منزلًا للشركة التي كانت ستشتريها، غير إن صحيفة "ديلي ميل" تذكر أن مالكة العقارات قد ترفض خصوصا أنه لا يوجد أي علامة على أنها أوقفت عملية نقل ملكية العقارات.

وربما تلجأ الشركة إلى المحكمة رغم أن الأمر مجرد خطأ بسيط تسبب في موظف طبع العقد بالخطأ غير إن الشركة قد تخسرها، بحسب ما ذكرت "ديلي ميل".

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