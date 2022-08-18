3 علامات تدل على أن أمعائك غير صحية.. و3 أطعمة تحافظ عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الأمعاء من أقوى أجزاء جسم الإنسان، وغالبًا ما يشير الخبراء إلى إنها تعتبر الدماغ الثاني" أو "البوابة الرئيسية" لتناول العناصر الغذائية.

وهناك عديد من العلامات المختلفة التي تواجهها إذا كانت أمعائك غير صحية، وفقا لموقع " eatthis".

الانتفاخ باستمرار:

هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تعاني من الانتفاخ، فقد يكون السبب هو عدم توازن ميكروبيوم الأمعاء، ومن الشائع للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القناة الهضمية أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة القولون العصبي ومن أكثر علاماتها شيوعًا هي الانتفاخ المفرط أو آلام البطن

التعب باستمرار:

الأشخاص الذين يعانون من التعب المستمر لديهم أمعاء غير صحية، ويمكن أن يكون أيضًا لأسباب أخرى، مثل فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أو التوتر أو عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم.

بالإضافة إلى أن مشاكل الأمعاء وعدم التوازن تؤدي إلى انقطاع النوم أو عدم القدرة على الحصول على قسط من الراحة طوال الليل، وهي طريقة أخرى يمكن من خلالها ربط أمعائك بالإرهاق.

حركات أمعاء غير منتظمة:

هناك طريقة أخرى يمكنك من خلالها معرفة ما إذا كانت صحة أمعائك جيدة أم لا، وهي إذا كانت حركات أمعائك منتظمة وسهلة هذا يدل على أن عملية الهضم لديك على الطريق الصحيح وأن أمعائك تعمل بشكل جيد.

ولكن إذا كنت تعاني من عسر الهضم واضطرابات المعدة، فقد تكون أمعائك هي السبب.

الأطعمة التي تساعد أمعائك:

الجوز:

تناول الجوز كل يوم لمدة ثمانية أسابيع يؤدي إلى آثار إيجابية على ميكروبيوم الأمعاء، وذلك لأن الجوز يحتوي على الألياف لذا فإن تناوله بانتظام يعزز الكائنات الحية المنتجة لحمض الزبد والبروبيوتيك.

ويحتوي أيضًا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

الكفير:

هو مشروب ألبان مخمر يساعد في إحاطة الأمعاء بالبكتيريا المفيدة، وبسبب محتواه من البروبيوتيك، تم استخدامه على نطاق واسع كمشروب صحي للأمعاء.

خرشوف القدس:

من الأطعمة الأقل شهرة التي تساعدك على إعادة ضبط ميكروبيوم الأمعاء.

بالإضافة إلى أن تناوله يغذي الجسم بألياف البروبيوتيك، وتدعم تلك البروبيوتيك صحة الأمعاء.

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