عمرها 136 مليون سنة.. اكتشاف سمكة في ولاية أمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

اكتشف علماء في الولايات المتحدة الأمريكية، نوع من الأسماك يعود عمرها إلى 136 مليون سنة، قد ظهرت لأول مرة في ولاية جورجيا.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يسمي هذا النوع بـ "سمك الحفش"، ولاحظ العلماء الذين يتابعون نمو وتطور هذه الأسماك، وجود 3 إناث لتلك الأسماك ذات بيض أسود ناضج للتخصيب، ما يجعلها تنتمي إلى العصر "الأحفوري"، قد تعود للتكاثر مرة أخرى، لأول مرة منذ 50 سنة.

قال مارتن جيه هاميل، الأستاذ المساعد في مدرسة وارنيل للغابات والموارد الطبيعية بجامعة جورجيا، في بيان: "إنه أمر مثير لأنه تأكيد على أنهم أصبحوا ناضجين ويحاولون التكاثر".

وتابع: "إن إدارة الموارد الطبيعية بالولاية بدأت في عام 2002، رصد ظهور تلك السمكة في الأنهار الموجودة، خاصةً أنها تحتاج إلى نحو 25 سنة للنمو والنضج الجنسي، الذي يجعلها قادرة على التزواج وإنجاب المزيد منها".

سمات سمك "الحفش":

تشير السجلات الموجودة في الولاية، بأن هذا النوع من الأسماك يتسم بأن له أنف طويل يشبه طرفه الخرطوم، موجود منذ أكثر من 136 مليون سنة، وفقًا للعلماء.

وأوضح هامل: "نظرًا لأن سمك الحفش في البحيرة يستغرق وقتًا طويلاً حتى ينضج ثم يتكاثر بشكل متقطع، كل سنتين إلى ثلاث سنوات، فإننا نحتاج حقًا إلى مجموعة قوية من الفئات العمرية والأحجام المختلفة".

يعود أصول بحيرة سمك الحفش إلى "نهر كوسا" في ولاية الخوخ، حيث كانت تلك المنطقة هي المكان الوحيد في الولاية الذي يمكن العثور فيه على أسماك ما قبل التاريخ.

يعيش سمك الحفش في 18 ولاية و5 مناطق كندية في سانت لورانس وخليج هدسون والبحيرات الكبرى ونهر المسيسيبي، وفقًا لخدمة الأسماك والحياة البرية الأمريكية.

ومع ذلك، أدى التلوث وتدمير الموارد المائية والحصاد المفرط للأسماك ولبيضها الثمين، إلى اختفاء سمك الحفش من المنطقة في السبعينيات، لكن بعد حوالي 30 سنة، بدأ التفكير في البدء في مشروع لإعادة تلك الأسماك إلى الحياة.

- أقدم سمكة عمرها 152

كان أقدم سمك الحفش في البحيرة على الإطلاق يبلغ 152 عامًا، وفقًا لخدمة الأسماك والحياة البرية، يمكن أن يصل طوله إلى 9 أقدام أي ما يعادل (3 متر)، و310 أرطال أي ما يعادل (140 كجم).

وهي واحدة من 9 أنواع فرعية من سمك الحفش تم العثور عليها في الولايات المتحدة.

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