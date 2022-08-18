بعد انتقال أول عدوى جدري القرود من إنسان لحيوان.. استشاري مناعة توضح السبب

القاهرة - سمر حسين - صحة

مازال العالم يعيش حالة من القلق والخوف بسبب مرض جدري القرود وخاصة بعد رصد أول حالة لانتقال عدوى الفيروس من إنسان إلى «كلب»، حيث دعت منظمة الصحة العالمية مرضى جدري القرود لعدم مخالطة حيواناتهم الأليفة، إذ أبلغ عن الحالة في باريس، وأصيب الحيوان الأليف بالمرض من صاحبه المصاب به أيضا، بحسب ما نقله موقع «سكاى نيوز» عربية وفقا لمجلة «لانسيت» الطبية.

انتقال جدري القرود من الإنسان إلى الحيوان

وقالت المسؤولة التقنية عن جدري القرود في منظمة الصحة العالمية، روزاموند لويس، إن هذه هي الحالة الأولى التي يتم الإبلاغ عنها لانتقال العدوى من إنسان إلى حيوان، و تعتقد أنها أول حالة إصابة لـ«كلاب»، موجهه نصيحة لأولئك الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض بالابتعاد عن حيواناتهم الأليفة.

وفي هذا الشأن، قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري المناعة والتغذية، ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مرض جدري القرود من الممكن أن ينتقل من الإنسان للحيوان وذلك لأن الإصابة بالعدوى تكون عن طريق التعرض لسوائل الشخص المصاب: «الإصابة بتكون عن طريق السوائل بتاع الشخص المصاب عشان كدا المفروض الشخص يبعد الحيوانات الأليفة منه لما يكون مصاب».

أضافت استشاري المناعة، أنه يجب على الجميع اتباع الإجراءات الاحترازية والحفاظ على النظافة الشخصية، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أى حالة في مصر حتى الآن، موضحه أن سبب ارتفاع أعداد الإصابات بجدري القرود في الأيام الأخيرة، يرجع بنسبة كبيرة إلى مشكلة التغير المناخي الملحوظ بكل دول العالم، كما أنه من السهل معرفة المريض من خلال ظهور العلامات الجلدية عليه.

أعراض مرض جدري القرود

ووفق استشاري المناعة، فتتمثل أعراض فيروس جدري القرود في الشعور بالحمى، والصداع في الرأس، وآلام عضلات الأرجل والظهر، وظهور تورم في الغدد الليمفاوية، والإحساس بالقشعريرة، والإرهاق والشعور بالتعب الشديد لفترات طويلة، بالإضافة إلى الطفح الجلدي الناتج عن الحكة الذي يظهر على الوجه.