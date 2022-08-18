بيديها وقدميها.. فتاة ترسم 6 لوحات لمشاهير في نفس الوقت: معجزة فنية «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الفن غذاء للروح، مهما اختلفت أشكاله، فالبعض ينجح في فنون النحت، الرسم، التصميمات وغيرها، ولا يميز فنان عن آخر سوى بما يقدمه في النهاية لمتابعيه، مهما اختلفت طريقة إبداعه.

فتاة تبدع في رسم المشاهير باستخدام قدميها

وفي روتردام بهولندا، أبدعت فنانة هولندية، حيث رسمت 6 لوحات لمشاهير، على رأسهم أنجلينا جولي وشاكيرا وهاري بوتر، بطريقة مُذهلة باستخدام يداها وقدميها أيضًا.

أمام طاولة، جلست الهولندية «راجاسينا»، على مقعدها، مُبعثرة اللوحات الصماء أمامها، لتبدأ بطريقة مبدعة في الرسم باستخدام يديها وقدميها في نفس الوقت، في مقطع فيديو أثار إعجاب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قامت بنشره عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير «اليوتيوب».

الفتاة تكشف سر تفوقها في الرسم

وكشفت الهولندية «راجاسينا»، السر وراء تميزها في الرسم والإبداع بتلك الطريقة المثيرة والمختلفة، مؤكدة أنها تحمل 4 فرش رسم، وترسم على 6 أوراق في نفس الوقت، وفقًا لحديثها مع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وأوضحت الفتاة الهولندية، إنها تعلمت الرسم وهي في عمر الـ16 سنة، بفضل تلك الطريقة النادرة التي تتبعها، مؤكدة أنها تعلمت الرسم بقدميها ويديها لزيادة إنتاجيتها ومنع نفسها من الشعور بالملل، فضلًا عن توفير الوقت: «جاءتني الفكرة في عام 2019 بهدف تقديم أعمال كثيرة لأنني لم أصنع أي أعمال فنية للسنوات السابقة نتيجة إصابتي بمشاكل صحية».

الأعمال تستغرق 40 ساعة

وعن المدة التي تستغرقها «راجاسينا»، أكدت أن بعض أعمالها الفنية تستغرق نحو 40 ساعة لإتمامها.

مؤكدة إنها تعتمد رسم الأشخاص الملهمين في حياتها، وعلى رأسهم: «دوق ودوقة ساسكس، جاستن بيبر» ماجعل البعض يلقبونها بـ«المعجزة الفنية».