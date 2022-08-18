منها الحلويات.. 6 أطعمة تسبب ارتفاع الكوليسترول في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الكوليسترول هو مادة شمعية توجد في جسم الإنسان، ويلعب دورًا رئيسيًا في إنتاج الهرمونات وفيتامين "د" والصفراء اللازمة لهضم الدهون.

وهو أيضًا مكون أساسي لكل خلية في جسمك، ما يمنح أغشية الخلايا القوة والمرونة، غير إن زيادته تسبب مشاكل صحية.

فيما يلي 6 أطعمة تسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يجب تجنب تناولها، وفق ما أورد موقع "timesofindia".

اللحوم المصنعة:

غالبًا ما تستخدم اللحوم المصنعة قطعًا دهنية من اللحوم، وبالتالي فهي تحتوي على مستويات عالية جدًا من الكوليسترول والدهون المشبعة التي تضر بصحة القلب لأولئك الذين يعانون بالفعل من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

اللحوم الحمراء:

اللحوم الحمراء بما في ذلك لحم البقر ولحم الضأن غنية بالدهون المشبعة بشكل عام، لذا من الأفضل تناول قطع صغيرة الحجم منها، أو استبدالها بالبروتينات التي تحتوي على نسبة أقل من الدهون المشبعة والكوليسترول، مثل الدجاج منزوع الجلد أو صدر الديك الرومي والأسماك والفاصوليا.

المخبوزات:

المخبوزات لذيذة ولكنها مضرة بالصحة، إذ تحتوي على كمية عالية من الزبدة والسمن والسكر المضاف، وهذه الأمور لا تفيد جسمك خاصةً لأولئك الذين لديهم بالفعل مستويات مرتفعة من الكوليسترول في الدم.

الأطعمة المقلية:

بالرغم من أن الأطعمة المقلية مذاقها لذيذ، إلا أن القلي يزيد من عدد السعرات الحرارية لهذه الأطعمة، مما يجعلها غير صحية، لذا يوصي الخبراء بإعداد هذه الأطعمة في مقلاة هوائية أو باستخدام زيت طهي صحي لتحضيرها.

الوجبات السريعة:

تسبب الوجبات السريعة خطرًا كبيرًا والعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسمنة. بالإضافة إلى أن أولئك الذين يتناولون الأطعمة السريعة بانتظام يميلون إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وزيادة الدهون في البطن ومستويات أعلى من الالتهابات.

الحلويات:

الآيس كريم والكعك والمعجنات كلها غنية بالكوليسترول والسكر المضاف والدهون غير الصحية والسعرات الحرارية، لذا فهي تؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة ومرض السكري وأمراض القلب وأنواع معينة من السرطانات.

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