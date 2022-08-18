هل تعرف أن الدبابير تولد داخل ثمرة التين البرشومي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

التين البرشومي من الفاكهة المفضلة لدى العديد من الأشخاص، حيث يتميز بمذاقه اللذيذ وفوائده التي لا حصر لها.

عادة لا تثمر هذه الفاكهة إلا بفضل شيء يسمى دبور التين، حيث تولد هذه الدبابير داخل الثمرة، وعندما تفقس الإناث، تزحف لتجد تينًا جديدًا يمكنها أن تضع فيه بيضها، وخلال هذه الرحلة، يلتقطون حبوب اللقاح من أزهار التين الذكرية ويحملونها إلى عش التين الجديد لتلقيح البذور بداخلها.

مع العلم تموت الإناث بعد وضعها البيض، ولكن يمكن للذكور أن يعلقون داخل الثمرة، لعدم القدرة على الخروج من فتحات الثمرة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع smithsonianmag.

لذا يمكن لبعض الديدان والحشرات الميتة أن تتواجد في التين، ولكن لا تقلق، وكل ما عليك فعله فتح الثمرة قبل تناولها والتأكد من أنها خالية من الحشرات الحية.

تأثير الحشرات الموجودة داخل التين على الصحة

يحتوي التين على إنزيمات تعمل على إذابة الدبابير والحشرات التي تم تناولها عن طريق الخطأ، كما أن تلك الإنزيمات يمكنها أن تساهم في إذابة الحشرات داخل الثمرة، أي لا تسبب تلك الحشرات ضرر على الصحة، ولكن يجب غسل الثمرة جيدُا والتأكد من نظافتها للتخلص من المبيدات الحشرية والبكتيريا التي يمكن أن تتسبب في الإصابة بالأمراض.

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