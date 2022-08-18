العلاج بـ"السم".. إليك ما يحدث للجسم بعد "قرصة النحلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

العلاج بقرص النحل والاستفادة من سمه من العلاج التقليدي الشعبي للطب البديل، والذي استُخدم قديماً في العديد من البلدان لقرون عدة، وما زال هناك معالجون في مصر بـ"لسعة النحل".

وسم النحل سائل حمضي لا لون له، يُفرز عادة عن شعور النحل بالتهديد، وهو يحتوي على مركبات تعمل كمضادات للالتهاب، وإنزيمات وسكريات ومعادن وأحماض أمينية، وذلك وفقًا لما ذكره موقع healthline المعني بصحة الإنسان.

يقول "هيلث لاين"، إن سم النحل يحتوي أيضا على فسفوليباز A2، وهو إنزيم مضاد لمسببات الحساسية الرئيسية التي ينتج عنها الالتهاب.

طريقة استخدامه

يُستخدم قرصات النحل في الطب البديل لعلاج الأمراض والألم، وعادة ما يستخدم السم بعدة طرق وأشكال عديدة، حيث يمكن إضافته إلى منتجات مثل المستخلصات والمكملات الغذائية والمرطبات، ويمكن تلقي حقن سم النحل من قبل المتخصصين في الرعاية الصحية.

ويتم استخدام سم النحل في الوخز بالإبر الحية للنحل، وهي طريقة علاجية يتم فيها وضع نحل حي على جلدك إلى أن يقوم بلدغك.

فوائد قرصة النحل

على الرغم من عدم دعم جميع الفوائد المزعومة لسم النحل بالعلم، فقد أظهرت الأبحاث أن له العديد من الخصائص الطبية القوية.

خصائص مضادة للالتهابات

ثبت أن العديد من مكوناته تقلل من الالتهاب، وخاصة مادة الميليتين.

وثبت أن التأثيرات المضادة للالتهابات لسم النحل تفيد بشكل خاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي، التي تعد من الحالات المؤلمة التي تؤثر على مفاصلك.

صحة الجلد

بدأت العديد من شركات العناية بالبشرة بإضافة سم النحل إلى منتجات مثل المرطبات التي يمكنها أن تعزز صحة الجلد، من خلال الوقاية من الالتهابات.

يعالج الالتهابات

ويؤكد الدكتور شريف حته، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، أن تأثير سم النحل للعلاج يقتصر فقط على علاج الالتهابات بجميع أنواعها.

وأضاف حته لـ"الخليج 365"، أن سم النحل يحتوي على مادة الهيستامين والميليتين التي تعتبر مضادة للالتهابات، كما أنها تساهم في علاج الحالات التي تعاني من الالتهابات بصورة عامة، ولكن تحديدًا إذا كانت بشكل طفيف، وأثبتت فاعليتها على الحالات التي تعاني من التهاب المفاصل.

الآثار الجانبية لـ"قرصة النحل"

رغم تعدد فوائد قرصة النحل، ولكنها قد تسبب عددًا من الآثار الجانبية، تشمل:

- احمرار في موضع اللدغة.

- ألم شديد في مكان اللسعة.

- تورم موضع القرصة.

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