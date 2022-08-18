الملكة رانيا لـ خطيبة ابنها: فرحتي لا توصف.. وكان عندي بنتين صاروا ثلاث

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعربت الملكة رانيا العبد الله، قرينة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، عن سعادتها بخطوبة ابنهما الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، مؤكدة أنها صارت بمثابة ابنتها.

الملكة رانيا: فرحتنا بكم لا تُوصف

ونشرت الملكة رانيا، صورة تجمعها مع «رجوة»، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: «كل الهلا برجوةِ الغالي الحسين، وجودك بينا بهجة وسرور، كان عندي بنتين صاروا ثلاث، فرحتنا فيكم ما بتنوصف».

واحتفل الديوان الملكي الأردني، بخطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، ونشرت الملكة رانيا صور الخطبة، أمس عبر «فيسبوك»، والتي يظهر بها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبد الله.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، فإنه جرت قراءة الفاتحة في منزل والد الآنسة رجوة، بالعاصمة السعودية الرياض، وشهد المناسبة حضور عدد من الشخصيات العامة من الجانب الأردني، وعدد من أفراد أسرة آل سيف.

وأضافت الوكالة، أن رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف مولودة في مدينة الرياض السعودية، في 28 أبريل 1994، وحصلت على الثانوية من المملكة العربية السعودية، وتلقت تعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية من جامعة «سيراكيوز» في الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن الأميرة رانيا فلسطينية الأصل، مولودة فى 1970، وتزوجت الملك عبدالله في 1993 قبل توليه العرش، ولقبت بملكة الأردن بعد تتويجه في 1999.

أبناء الملكة رانيا العبد الله

ولهما 4 أبناء هم: الحسين، سلمى، هاشم وإيمان، والأمير الحسين مولود في 28 يونيو 1994، هو الوريث لعرش المملكة الأردنية الهاشمية بعد أبيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وكانت الديوان الملكي، قد أعلن في يوليو الماضي خطبة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، على جميل ألكساندر ترميوتس.