نصيحة شيرين عبدالوهاب للطلاب في حفل تخرجهم بشأن الزواج: اشتغلوا «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حذّرت الفنانة شيرين عبدالوهاب، طلاب العام الدراسي 2021ـ2022، بكلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، خلال حفل تخرجهم من إتمام خطوة الزواج في الوقت الحالي، قبل البحث عن الوظيفة والعمل بالفعل.

وقالت الفنانة شيرين عبدالوهاب، خلال حضورها ضيفة حفل تخرج طلاب العام الدراسي 2021ـ2022، بكلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: «عاوزة أقولكم نصيحة يا ريت متتجوزوش قبل ما تشتغلوا»؛ ليقابل الطلاب النصيحة بالضحك، والتفاعل وسط حضور عدد كبير من المسؤولين بالجامعة وضيوف الشرف.

إطلالة شيرين عبدالوهاب

وخطفت الفنانة شيرين عبدالوهاب، أنظار الحضور بإطلالتها البسيطة، إذ ارتدت فستان فاتح سادة بلون «الليلاه» مع تسريحة شعر انسيابية قصيرة، ومكياج ترابي بألوان النيود.

وتألّقت شيرين، على مسرح الحفل، وهي تؤدي العديد من أغانيها الشهيرة، وعلى رأسها «ماشربتش من نيلها» و«يا معافر»، وحرصت على تهنئة الطلاب ومداعبتهم والمزاح معهم.

وعلى جانب آخر، ظهر الفنان حمادة هلال؛ ليحتفل هو الآخر بالخريجين على أغنيته الشهيرة «والله وعملوها الرجالة»، وسط تصفيق حاد من الطُلاب وذويهم.

وعلى هامش الحفل، كرّم عدد من الفنانين منهم روجينا وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وحمادة هلال، وسهر الصايغ.

حفل تخرج كلية طب و جراحة الفم و الأسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا MUST

كان الحفل بحضور الأهالي، ورئيس مجلس الأمناء خالد الطوخي ورئيس جامعة مصر الدكتور أشرف حيدر، ونائب رئيس الجامعة، الدكتور شريف رفعت وعميد كلية طب الأسنان الدكتور هالة المنوفي والفنانة سهر الصايغ، ونقيب الممثلين الدكتور أشرف ذكي، والفنانة روجينا، والفنان أحمد زاهر، والفنانة شيرين عبدالوهاب، والفنان حمادة هلال والفنانة نجلاء بدر.