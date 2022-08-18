الامارات | نهاية مأساوية لعروسين جزائريين أسفل المكيف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي عروسان جزائريان مصرعهما بعد مرور يومين من زفافهما في ظروف غامضة، لم تعرف حيثياتها حتى الآن، حيث لم تكشف التحقيقات الاولية اي اثر جنائي في المكان ولايوجد عليهما أي أثر، وكانا تحت مكيف الهواء وهو في وضعية التشغيل.

واستيقظ سكان حي ديار الزيتون في بلدية عزابة شرقي سكيكدة (شمال شرقي الجزائر)، على خبر العثور على عروسين متوفيين داخل المنزل الذي يقطنان به.

وذكرت صحيفة «الخبر» الجزائرية أنهما توفيا بعد يومين من زفافهما، وذكرت الصحيفة أن عائلة العريس اتصلت به، إلا أنه لم يرد على الهاتف الأمر الذي دفع بها إلى الذهاب إلى منزل العروسين، إذ عثر عليهما جثتين هامدتين. وباشرت السلطات تحقيقاً لتحديد ملابسات الحادثة.