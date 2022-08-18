تفاصيل عقار جديد يحارب 300 نوع بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

توصلت دراسة جديدة أجريت على الفئران إلى أن مركبًا دوائيًا جديدًا يمكن أن يصبح أداة حاسمة في مكافحة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

استخدم العلماء بقيادة باحثين في جامعة إلينوي الأمريكية، المضادات الحيوية التي كانت فعالة ضد البكتيريا غير المقاومة كخط أساس لاختبار المركبات التي قد تعمل ضد البكتيريا المقاومة للأدوية "سالبة الجرام".

يبدو أن أحد المركبات المعدلة التي اختبروها، وهو الفابيمايسين، فعال في تقليل البكتيريا المقاومة للأدوية في الفئران إلى مستويات ما قبل العدوى وتفوق أداء المضادات الحيوية التقليدية، وفق ما نقل موقع "healthline" المعني بالصحة.

وكشفت الاختبارات الإضافية أن المركب كان فعالًا أيضًا ضد 300 بكتيريا أخرى مقاومة للأدوية في بيئة معملية، وفي حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث والتطوير، فإن النتائج المبكرة واعدة.

وقال الدكتور ديفيد جرينبيرج، اختصاصي الأمراض المعدية والأستاذ في مركز يو تي ساوثويسترن الطبي في تكساس: "على الرغم من أن هناك طريقًا طويلاً لنقطعه، إلا أن هذه الدراسة توضح بشكل مثير للإعجاب إمكانية العثور على فئات جديدة من المضادات الحيوية ضد مسببات الأمراض البشرية البالغة الأهمية".

تحدث البكتيريا المقاومة للأدوية في أكثر من 2.8 مليون إصابة سنويًا وهي مسؤولة عن 35 ألف حالة وفاة سنويًا.

وتسبب البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية الشائعة أمراضًا مثل المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين (MRSA) والتهابات المسالك البولية والالتهاب الرئوي والسيلان، على سبيل المثال لا الحصر.

قال الدكتور أولاديل أوغونسيتان، خبير الأمراض المعدية في جامعة إرفاين بكاليفورنيا: "ربما تمثل البكتيريا المقاومة للأدوية أكبر تهديد للأمن الصحي العالمي".

وأضاف: "قبل جائحة COVID-19، كانت مقاومة المضادات الحيوية تعتبر بشكل عام التحدي الأول للصحة العامة. تظل مشكلة كبيرة لأننا لم نعد قادرين على الاعتماد على المضادات الحيوية الآمنة من الخط الأول لمسببات الأمراض المعدية، والتي افترضنا أنها تحت السيطرة. المشكلة عالمية ومن المرجح أن تستمر في التفاقم ما لم نكتشف مضادات حيوية جديدة".

وتابع أن "البحث لاكتشاف مضادات حيوية جديدة فعالة يتأخر منذ سنوات عديدة، لذا فإن هذه الدراسة تعد خطوة رئيسية في الاتجاه الصحيح".

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